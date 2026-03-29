GP Giappone, Piastri: “Peccato per la Safety Car”

GP Giappone, Oscar Piastri chiude al secondo posto, alle spalle della Mercedes di Kimi Antonelli e davanti alla Ferrari di Charles Leclerc

Si è concluso il GP Giappone, e per Oscar Piastri, è arrivata la prima gara della stagione di Formula 1 2026. La prima senza incidenti e problemi di tipo tecnico, che l’hanno fermato nelle prime due tappe del nuovo mondiale, lasciandolo a bocca asciutta in termini di punti in classifica.

“Sì, non è stato male, sicuramente partire,” ha risposto Oscar Piastri, appena sceso dalla vettura, al termine del GP Giappone.

Chiude con un ottimo secondo posto Oscar Piastri, autore di una gara solida e autorevole nella gestione. Allo spegnimento dei semafori, il suo scatto fulmineo dalla terza casella, lo porta poco dopo in curva 1, a ritrovarsi in prima posizione, sfruttando una partenza non proprio felice delle Mercedes in prima fila. L’australiano per tutta la prima parte di gara, è apparso un’alternativa credibile ai piloti delle Mercedes, dando del filo da torcere al momento dei loro attacchi, con l’obiettivo di prendergli il posto.

Oscar: “Dopo la sosta stavo guadagnando terreno. Peccato”

Nel corso del 22° giro, entra in pista la Safety Car, a seguito del brutto incidente fortunatamente senza gravi conseguenze di Oliver Bearman alla curva Spoon. Un momento clou, che ha di fatto aiutato Andrea Kimi Antonelli, che fino a quella fase non aveva ancora effettuato la sosta, a recuperare posizioni e conquistare la vittoria. Oscar Piastri è stato leader, per una buona prima parte della gara, e l’azione della Safety Car ha permesso al rivale italiano di prendergli la posizione.

Ora, è difficile dire se il giovane della McLaren, dopo aver battuto Russell, avrebbe resistito anche all’attacco di Antonelli, in quel momento in rimonta. L’ingresso della Safety Car, lo avrà senz’altro penalizzato privandolo della prima posizione.

“Sarebbe stato interessante vedere, che cosa sarebbe successo senza la Safety Car. Io riuscivo a tenere dietro George. Anzi, prima della Safety Car e dopo la sosta stavo guadagnando terreno, perciò è un peccato non poter vedere che cosa sarebbe successo,” ha raccontato l’australiano a riguardo.

Oscar: “P2, risultato eccezionale. Ma…

La McLaren ha iniziato la stagione, non nel miglior modo possibile, e con diversi problemi tecnici, oltre a difficoltà a far funzionare al meglio la power unit Mercedes, con le relative potenzialità.

Il secondo posto di Oscar Piastri, al termine di un weekend molto positivo, è sicuramente un grande risultato e promettente per il prosieguo della stagione. Di sicuro, anche loro saranno da tenere d’occhio nelle prossime gare.

“Tuttavia, per noi è difficile non essere delusi. Secondo posto, è un risultato eccezionale. Un grandissimo ringraziamento al team, per il lavoro che hanno fatto, per mettere in pista tutto quello che avevamo. Sicuramente, ci sarà da trovare ancora un po’ di prestazione. Ma, in questa gara siamo riusciti a cogliere ogni opportunità,” ha poi aggiunto il pilota della McLaren in conclusione.