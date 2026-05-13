Ralf Schumacher: “Imminente il ritiro di Hamilton e Alonso”

Ralf Schumacher crede che sia giunta l’ora per Hamilton e Alonso di ritirarsi e lasciare così spazio ai giovani

Ralf Schumacher ritiene necessario il ritiro di Hamilton e Alonso

Tante sono state le voci sul possibile ritiro di Lewis Hamilton (41 anni) e Fernando Alonso (45). In questi giorni, però, i due hanno ricevuto un messaggio chiaro da una figura ben conosciuta: “È ora di ritirarsi dalla Formula 1“. Queste le parole dell’ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher, che ha poi tenuto ad aggiungere: “Credo fermamente che sia giunto il momento per Lewis Hamilton e Fernando Alonso di abbandonare le competizioni“.

Hamilton prossimo al ritiro: non ha possibilità contro Leclerc

Il sette volte iridato, alla sua seconda stagione con la Ferrari, ha avuto un inizio stagione 2026 migliore rispetto alla deludente annata d’esordio. Hamilton è, infatti, riuscito finalmente a conquistare il suo primo podio in rosso in Cina. Tuttavia, il britannico è stato nettamente surclassato dal compagno di squadra, Charles Leclerc. “Il britannico non avrà alcuna possibilità contro Leclerc nell’arco dell’intera stagione”, ha dichiarato il commentatore tedesco Schumacher nel podcast Backstage Boxengasse di Sky Deutschland.

Peraltro, secondo Schumacher, Ollie Bearman, attuale pilota della Haas, sarebbe il perfetto sostituto del Sir alla Ferrari. “Credo che, se gliene verrà data l’opportunità, potrà persino competere con Charles Leclerc“, ha aggiunto Schumacher. “Ne sono abbastanza sicuro. Direi che è addirittura migliore“.

Le parole di Ralf su Alonso

Schumacher riserva la stessa sorte al pilota spagnolo, due volte campione del mondo: “è ora che si ritiri per dare spazio ai giovani“. Alonso, divenuto da poco padre, non avrà più un contratto con l’Aston Martin al termine della stagione. Di conseguenza, lo stesso spagnolo ha lasciato intendere che prenderà una decisione sul suo incerto futuro in Formula 1 dopo la pausa estiva di agosto.

“Al momento non ci ho ancora riflettuto a fondo. Devo parlarne con la mia famiglia e con il mio staff. Sono, però, molto tranquillo al riguardo. Se continuo a correre, penso che sarà una stagione migliore di questa, grazie al progetto del secondo anno. Invece, se smetto, so che correrò in altre categorie“.

Sara Venturelli