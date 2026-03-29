GP Giappone, Antonelli: “il passo è stato incredibile”

Andrea Kimi Antonelli vince il GP del Giappone

Andrea Kimi Antonelli festeggia la sua seconda vittoria consecutiva e vince il GP del Giappone. A Suzuka è appena sventolata la bandiera a scacchi, Kimi Antonelli conquista il gradino più in alto del podio. Il diciannovenne in seguito a una brutta partenza che lo costringe a una rimonta dal sesto posto, riprende il comando della gara grazie a una safety car causata da Bearman.

Il pilota di Bologna porta a casa la sua seconda vittoria ed entra nell’albo dei 10 piloti a vincere i loro primi due GP consecutivamente. Un’impresa riuscita l’ultima volta al pilota Ferrari, Charles Leclerc nel 2019. Una vittoria importante che gli permette di ottenere la prima posizione al Mondiale di Formula 1 a 9 punti di distacco dal compagno di squadra, George Russell. A completare il podio insieme a lui troviamo, Oscar Piastri e Charles Leclerc.

優勝！! KIMI WINS THE JAPANESE GRAND PRIX! pic.twitter.com/d0ovLQ6QOi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 29, 2026

Le dichiarazioni del pilota italiano

Antonelli vince il Gran Premio del Giappone e si porta in testa al mondiale. “È presto per pensare al campionato, ma siamo sulla strada giusta. In gara sono partito male ma, ho avuto fortuna con la Safety Car che mi ha portato in testa. Dopo il passo è stato eccezionale e sono soddisfatto” , ha dichiarato il pilota della Mercedes. “In queste tre settimane mi eserciterò sulle partenze. Per ora, è stato il mio punto debole quest’anno e devo migliorare”.

In seguito all’incidente di Bearman che causa l’entrata della vettura di sicurezza, il giovane diciannovenne si porta in testa e domina la gara. “Abbiamo avuto fortuna con la Safety Car ma, con le gomme hard il passo era incredibile. Non so quale sarebbe stato l’esito senza di essa ma mi ha reso la vita più semplice”

“Sono molto contento di aver vinto in una pista speciale come Suzuka. I fan sono straordinari e correre qui è una bellissima esperienza. Non vedo l’ora di tornare qui l’anno prossimo”, ha concluso Antonelli.