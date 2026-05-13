GP di Miami, il parere di Albon

Il commento di Albon sul GP di Miami

Questa tappa americana del campionato, introdotta nel 2022, è stata fin da subito molto apprezzato dai fan grazie ai numerosi eventi e show organizzati, come quello di due anni fa con Eminem. Meno entusiasti, almeno inizialmente, alcuni piloti. Tra questi anche Alexander Albon, che però, in un recente video pubblicato dalla Williams, sembra aver cambiato opinione riguardo al GP di Miami.

Infatti il pilota di origini thailandesi ha dichiarato: “È incredibile. È cambiato tantissimo. Se devo essere onesto sono tutti molto gentili. Penso che gli americani in generale abbiano un atteggiamento molto positivo.”

Albon ha poi aggiunto: “Onestamente, Miami mi ha accolto molto bene. Il primo anno in cui siamo venuti a Miami, non so se fosse solo perché era il primo anno in assoluto che era stata introdotta nel calendario della Formula 1, ma si respirava quell’atmosfera da spettacolo. Come a Las Vegas nel primo anno. Col passare del tempo, ho notato un miglioramento. Sia nella struttura delle gare, che nelle squadre, nel modo in cui si organizzano per arrivare a Miami. Ora è piacevole. Mi piace molto. Io e Lily poi ne parliamo spesso, credo che potrei tranquillamente vivere qui“.

Il weekend di Miami

Quest’anno, per la prima volta, entrambe le Williams hanno concluso in zona punti, conquistando tre punti in complessivi.

Un risultato positivo per il team, anche se accolto con realismo da Sainz: “Questa non è ancora la situazione ideale, anche se per tutti è un sollievo aver portato due vetture a punti. È un riconoscimento meritato ed è sicuramente un passo avanti, ma dobbiamo continuare a impegnarci perché non siamo dove ci aspettavamo di essere alla fine dello scorso anno“.

Un segnale incoraggiante anche per quanto riguarda gli aggiornamenti introdotti durante il weekend. A tal proposito Albon ha commentato riguardo al GP di Miami: “C’è ancora margine di miglioramento in termini di prestazioni e abbiamo sperimentato diverse configurazioni per tutto il weekend. Dobbiamo ancora capire a fondo il nuovo pacchetto, ma continueremo a impegnarci al massimo”.