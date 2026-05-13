Hulkenberg: “Se non vi piace la nuova Formula 1, non guardatela”

Il pilota Audi risponde alle critiche sulle regole del 2026

Nico Hulkenberg ha preso posizione nel dibattito che sta dividendo tifosi e addetti ai lavori sulla nuova era tecnica della Formula 1. Il pilota tedesco, oggi impegnato con il progetto Audi, ha difeso apertamente i regolamenti introdotti nel 2026, replicando alle numerose critiche rivolte alle nuove power unit ibride. Secondo Hulkenberg, il motorsport deve inevitabilmente evolversi insieme all’industria automobilistica moderna. Per questo motivo ha invitato i fan più nostalgici ad accettare il cambiamento oppure, provocatoriamente, a smettere di seguire il campionato. Le parole di Hulkenberg, pronunciate in un’intervista a The Drive, hanno rapidamente fatto il giro del paddock: “Se non vi piace, non siete obbligati a guardarla”.

Le nuove regole dividono tifosi e piloti

La stagione 2026 ha introdotto una rivoluzione tecnica significativa. Le nuove monoposto utilizzano motori con una componente elettrica molto più importante rispetto al passato, con una distribuzione quasi equilibrata tra motore termico e sistema elettrico.

Questo cambiamento ha modificato profondamente il modo di guidare. I piloti non possono più spingere al massimo per l’intero giro, ma devono gestire energia e recupero della batteria in diversi punti della pista. Una situazione che molti appassionati considerano meno spettacolare rispetto all’era dei V10 o dei V8 aspirati.

Nonostante le critiche, Hulkenberg ritiene che la Formula 1 stia semplicemente seguendo l’evoluzione naturale della tecnologia automobilistica moderna. Il tedesco ha sottolineato come anche il settore delle auto stradali sia cambiato radicalmente negli ultimi dieci anni, rendendo inevitabile una maggiore attenzione verso elettrificazione e sostenibilità.

“La Formula 1 deve restare al passo coi tempi”

Pur dichiarandosi personalmente nostalgico del sound dei vecchi motori aspirati, Hulkenberg ha spiegato che il campionato non può vivere soltanto di tradizione.

Secondo il pilota tedesco, la Formula 1 deve mantenere la propria credibilità tecnologica e industriale, continuando a rappresentare il vertice dell’innovazione nel motorsport. Per questo considera inevitabile l’introduzione di motori sempre più efficienti e sostenibili.

Hulkenberg ha inoltre evidenziato come le prime gare del 2026 abbiano comunque offerto spettacolo, sorpassi e battaglie ravvicinate, segnale che il nuovo regolamento potrebbe funzionare meglio di quanto molti pensino.

Il futuro potrebbe riportare i V8

Nonostante la direzione presa dalla Formula 1, il dibattito sul ritorno dei motori V8 resta aperto. Negli ultimi mesi, infatti, il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha parlato della possibilità di reintrodurre propulsori più tradizionali a partire dal 2030.

Anche diversi team principal, tra cui Toto Wolff, si sono detti favorevoli a un ritorno di motori più spettacolari, purché mantengano una componente elettrica capace di garantire rilevanza tecnologica e sostenibilità. Ma fino a prova contraria, come dice Hulkenberg: “Se non vi piace non guardatela”