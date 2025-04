GP Giappone: la griglia di partenza a Suzuka

GP Giappone griglia di partenza: Verstappen rovina la festa McLaren e firma la pole a Suzuka

La griglia partenza del GP Giappone regala un colpo di scena emozionante: Max Verstappen conquista una splendida pole position a Suzuka, beffando per una manciata di millesimi entrambe le McLaren e tornando davanti a tutti in qualifica dopo oltre nove mesi. Il fuoriclasse olandese della Red Bull chiude in 1:26.983 e sigla la sua 41ma partenza al palo in carriera, lanciandosi così verso il terzo appuntamento stagionale con grande determinazione. Seconda e terza posizione per Lando Norris (+0.012) e Oscar Piastri (+0.044), che non sono riusciti a massimizzare il potenziale di una McLaren apparsa ancora una volta velocissima. Quarta piazza per Charles Leclerc, che porta la Ferrari in seconda fila davanti alle due Mercedes di Russell e Kimi Antonelli, con quest’ultimo autore della sua miglior qualifica in Formula 1. Hamilton partirà invece ottavo, preceduto anche da Isack Hadjar, sorprendente settimo con la Racing Bulls.

McLaren competitiva ma sprecona, Verstappen si inventa un giro magico

La qualifica si era aperta con un Q1 dominato da Piastri in 1:27.687, davanti a Russell e Norris. Le Ferrari e Verstappen a meno di tre decimi, mentre si salvavano per poco Tsunoda e Antonelli. Eliminati invece Hulkenberg, Bortoleto, Ocon, Doohan e Stroll. Nel Q2 Norris si prende la scena con un grande 1:27.146, rifilando due decimi e mezzo a Russell e tre decimi a Verstappen e Piastri. Antonelli passa il taglio con il settimo crono, mentre restano fuori Gasly, Sainz, Alonso, Lawson e Tsunoda, quest’ultimo al debutto assoluto in Red Bull.

In Q3, dopo un primo assalto andato a Piastri, è stato l’ultimo time-attack a scrivere la storia. Mentre Norris cercava riscatto, dopo quasi aver chiuso i giochi, Max Verstappen, con un giro perfetto, inventa una magia nel tratto finale e conquista la pole per soli 12 millesimi. Una prestazione che interrompe il dominio McLaren e conferma la Red Bull tra le pretendenti al vertice. Leclerc chiude quarto a tre decimi, seguito da Russell e Antonelli. A completare la top ten Hadjar, Hamilton, Albon e Bearman.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! Q3 comes to an end with an impressive lap from Verstappen clinching first position from Lando Norris!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c11rIwyDQ4 — Formula 1 (@F1) April 5, 2025

GP Giappone griglia partenza ufficiale

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:26.983

2. Lando Norris (McLaren) +0.012

3. Oscar Piastri (McLaren) +0.044

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.316

5. George Russell (Mercedes) +0.335

6. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.572

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.586

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.627

9. Alexander Albon (Williams) +0.632

10. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.884

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

16. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas F1 Team)

19. Jack Doohan (Alpine)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

Mattia Romano