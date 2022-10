FORMULA 1 LIVE – GP GIAPPONE: la gara in diretta streaming

Tutto pronto dal circuito da Suzuka per il GP del Giappone, diciottesima prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa anche in diretta live anche su F1world.

Dove aver assistito ad una sessione qualifiche piena di sorprese, Max Verstappen conquista la sua diciottesima pole della carriera. Tutti si aspettavano l’ennesimo colpo di scena ma alla fine è arrivata solo una reprimenda per l’olandese, mentre i ferraristi era pronti a festeggiare una prima fila tutta rossa.

Così non è stato; la FIA dopo aver analizzato i fatti ha optato per la decisione più giusta consegnando ufficialmente la pole alla Red Bull numero 1. Al fianco di Verstappen ci sarà propio lui il poleman della stagione ovvero Charles Leclerc con una Ferrari veramente competitiva. Mentre in seconda fila partiranno Carlos Sainz e Sergio Perez. Da segnalare il nono tempo di Sebastian Vettel che saluta così uno dei suoi GP preferiti.

E allora mettiamoci comodi e godiamoci questo diciottesimo appuntamento della stagione 2022 che inizierà alle ore 7:00.



Il Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD

Dalle ore 06:40 saremo assieme, in diretta, per assistere assieme al via della diciottesima gara del 2022: il GP del Giappone di Formula 1

