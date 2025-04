GP Giappone, Norris: “Abbiamo lottato ma non è bastato”

Niente pole per Lando Norris: si accontenta della seconda posizione nelle qualifiche del GP del Giappone

Non riesce il colpo alla McLaren in quel di Suzuka. Una pole position che manca dal 1991 e che anche quest’anno è sfuggita al team papaya. Tuttavia, la scuderia di Woking ha poco da rimproverarsi: Lando Norris conquista la seconda piazzola alle qualifiche del GP del Giappone. Sono solo 12 i millesimi a separarlo dal poleman, Max Verstappen, in una sessione tiratissima per tutti i piloti. Pochissimi millesimi anche quelli tra il britannico e il compagno di squadra, Oscar Piastri: appena 32.

Quality work, Lando! ✌️ Lando will start from the front row at Suzuka #McLaren | #JapaneseGP pic.twitter.com/ZasNcJet6m — McLaren (@McLarenF1) April 5, 2025

Non è ancora detta l’ultima parola

“Sono contento” afferma Norris post qualifica. “Congratulazioni a Max, ha fatto un bel lavoro. Quindi giù il cappello. Bisogna riconoscere quando qualcuno fa un giro così bello come quello che ha fatto lui. Però io sono contento perché penso di aver tirato fuori il massimo dalla macchina quest’oggi. Il margine è minimo, magari potevo migliorare così poco, forse sì, però max ha fatto un giro fantastico. Siamo contenti comunque di essere entrambi davanti. Abbiamo lottato per la pole, questo è buono però non è stato sufficiente“.

Sull’errore commesso nel primo giro lento del Q3, il britannico commenta: “Sono uscito male alla curva 7 ed è il posto peggiore dove commettere un errore. Sono stati dei piccoli errori ma questo dimostra quanto è semplice qui perdere tanto tempo. Il mio giro è stato molto buono, se lo dovessi rifare probabilmente non lo farei veloce come l’ho fatto” continua. “Eravamo al limite, oggi evidentemente ci mancava qualcosa“.

Tuttavia, il pilota di Bristol non demorde: punta alla vittoria. “L’obiettivo è quello, però nessuno sa come sarà il meteo domani, potrebbe essere un’altra gara come l’Australia. Ma sarà una gara entusiasmante. Chiaramente vogliamo cercare di superare Max, lui sicuramente però lotterà duro. Però ci sono già stato in quella situazione e sono entusiasta per questo“ conclude.