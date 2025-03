Continuano le voci sul futuro di Verstappen: parla Ralf Schumacher

Le voci sul futuro di Max Verstappen continuano a farsi sempre più insistenti: alle diverse opinioni, si aggiunge anche quella di Ralf Schumacher

Dopo la Gran Premio della Cina, si è avuta ufficialmente la conferma. Anche dalla stessa Red Bull. Post gara di Shanghai, Max Verstappen ha riconosciuto che la vettura di quest’anno sembra essere meno competitiva rispetto a quella degli avversari. Almeno in base a quanto emerso in gara. Interrogato sulla possibilità di una soluzione immediata, l’attuale Campione del mondo ha dichiarato ai media che, al momento, non esiste una risposta certa, ma dipende tutto dalle circostanze. Sulla risposta di Verstappen, e sul suo futuro nella classe regina del Motorsport, è intervenuto Ralf Schumacher.

L’ex pilota della Williams e della Toyota ritiene che, se la Red Bull non dovesse migliorare nelle prossime gare, potrebbe essere lo stesso Verstappen a prendere in mano la situazione. Al canale YouTube “Formel1.de”, Schumacher ha dichiarato: “Penso che Max lascerà il team. Soprattutto se non cambierà nulla nelle prossime due, tre o quattro gare, perché a quel punto la decisione sarà presa“.

Ma cosa ne pensa il team di Milton Keynes?

Riguardo all’andamento della Red Bull, Verstappen ha dichiarato: “Al momento continuiamo semplicemente a lavorare. Dobbiamo restare uniti e spingere al massimo, è quello che facciamo tutti. So che il team sta lavorando senza sosta. Non l’ho mai messo in dubbio, quindi continueremo a cercare di migliorare“. Il pilota olandese, sotto contratto con la Red Bull fino al 2028, ha anche respinto le ipotesi di un suo possibile addio alla squadra.

Per quanto riguarda le prestazioni della monoposto è intervenuto anche Christian Horner. Anche il team principal della Red Bull ha ammesso che, al momento, la squadra non sta dettando il passo. Tuttavia, Horner ha tenuto a sottolineare come il pilota olandese stia facendo tutto il possibile per dare il suo contributo anche dietro le quinte. “Ad oggi la McLaren è il punto di riferimento. Hanno vinto le prime due gare, ed è loro che dobbiamo battere. Stiamo lavorando duramente come squadra e Max sta dando il massimo come mai prima d’ora, impegnandosi a fondo e fornendo indicazioni precise su ciò di cui ha bisogno dalla vettura per trovare il passo che manca” ha voluto mettere in evidenza Horner in Cina.