GP Giappone, FP3: sottotono Red Bull, brilla McLaren

Il weekend del GP del Giappone accoglie la giornata di sabato in via ufficiale grazie alle FP3, ma vediamo insieme cosa è successo durante questa sessione di pista.

La giornata di sabato si apre con una prima sessione di FP3, in cui si spera possa portare i suoi frutti in vista del GP del Giappone. Come vogliamo ricordare ai nostri lettori, la seconda sessione di libere non è stata molto fruttuosa a causa di una pioggia scrosciante che si è abbattuta sul circuito nipponico. Pertanto, questa volta i team sperano di poter ottimizzare il tempo in pista per poter studiare la vettura in vista delle qualifiche.

GP Giappone, FP3 sotto gli occhi della Red Bull

Allo spegnimento dei semafori le vetture si preparano a scaldare l’asfalto di Suzuka. Primi a testare il ritmo di gara è la Red Bull che porta le due vetture in seconda e terza posizione, alle spalle di Hamilton. Ma qui non si tratta di aver il miglior tempo, quanto più di studiare i punti di forza e debolezza della vettura in vista della gara. Nonostante questo, il messicano della Red Bull a trenta minuti dal termine comunica ai box di avere problemi con la vettura. Delle prestazioni che vediamo riflettere anche nella monoposto di Max Verstappen particolarmente sofferente per il sottosterzo.

Valzer di debolezze e punti di forza

Ma avendo una visione più ampia nella griglia, vediamo la Ferrari testare sulle mescole gialle il passo gara.

Nonostante qualche errore in pista, il monegasco della Scuderia acquista molta sicurezza sulla vettura conquistando un ottimo ritmo in pista. Particolarmente brillante è invece la McLaren che piazza entrambe le vetture in terza e quarta posizione alle spalle della Red Bull di Verstappen. La posizione sulla griglia, mostra agli avversari il miglioramento avuto nelle settimane precedenti.

Diverso principio applicato per Mercedes che si mostra molto preoccupata sulle sue prestazioni. Nonostante la prima posizione di Lewis Hamilton conquistata sulla simulazione del giro di qualifiche, la W15 sembra non sia in grado di emergere sul passo gara. A chiudere la fila è infatti George Russell che si trova in ultima posizione. A dieci minuti dal termine, ad unirsi alla simulazione in vista delle qualifiche è proprio George Russell. Il pilota inglese recupera le mancanze avute nel passo gara unendosi al sette volte campione del mondo in prima fila. La sessione termina confermando la prima forza della Red Bull seguite da una forte presenza delle McLaren. Ma cosa possiamo aspettarci nelle qualifiche ?