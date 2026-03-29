Caos in Formula 1: il comunicato FIA dopo l’incidente di Bearman

La FIA ha espresso in un comunicato la propria posizione dopo l’ incidente di Oliver Bearman durante il Gran Premio del Giappone

Durante la gara a Suzuka, Bearman, pilota della Haas, ha subito un impatto di circa 50 G mentre cercava di evitare l’auto di Franco Colapinto. L’incidente è avvenuto perché il divario di velocità tra le due vetture era insolitamente elevato a causa delle attuali regole di gestione dell’energia elettrica e delle strategie di “boost”. Bearman ha perso il controllo a circa 308 km/h, finendo contro le barriere dopo aver avuto un ritorno improvviso in pista. Nonostante la forza dell’impatto, il pilota è uscito caricato con una contusione al ginocchio e nessuna lesione grave.

In una dichiarazione ufficiale, la FIA ha voluto chiarire il proprio ruolo sui regolamenti 2026, sottolineando che: Le nuove norme sono state oggetto di discussione continua con team e costruttori sin dalla loro introduzione. I parametri relativi alla gestione dell’energia sono stati progettati per poter essere affinati con i dati reali raccolti nelle prime gare della stagione. Sono programmati incontri ad aprile per analizzare i dati raccolti e valutare eventuali modifiche ai regolamenti. La FIA ha inoltre ribadito che qualsiasi modifica ai regolamenti, soprattutto per la sicurezza, deve basarsi su analisi dettagliate e simulazioni.

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Le critiche da parte dei piloti e dei team

L’incidente di Bearman è una prova tangibile di come le attuali regole stabilite dalla FIA possano creare situazioni pericolose. Carlos Sainz ha dichiarato che tali situazioni erano prevedibili e che servono modifiche per prevenire futuri incidenti. Altri piloti e team principal hanno sottolineato come le differenze di velocità in pista possano essere estremamente rischiose, specialmente su circuiti ad alta velocità come Suzuka.

L’incidente del pilota inglese non ha solo messo in evidenza il lato spettacolare della Formula 1, ma ha anche acceso un intenso confronto tra la FIA, i team e i piloti su come bilanciare innovazione regolamentare e sicurezza in pista. La FIA ha confermato l’intenzione di analizzare a fondo la situazione prima di apportare modifiche sostanziali. Ribadendo che i dati raccolti nelle prime gare della stagione saranno fondamentali per qualsiasi decisione futura.