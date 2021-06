GP Francia Bottas: “Meglio rispetto a due settimane fa”

GP FRANCIA 2021. IN QUALIFICA VALTTERI BOTTAS SI PRENDE LA TERZA POSIZIONE, E DOMANI PRENDERA’ IL VIA DALLA SECONDA FILA

Due anni dopo torna il Paul Ricard e il GP Francia. Poco fa si sono concluse le qualifiche del settimo gran premio della stagione 2021, che scatterà domenica 20 giugno alle ore 15:00. In pole position c’è Max Verstappen con la Red Bull, alle sue spalle le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Dopo due gran premi nei quali Valtteri Bottas è apparso praticamente assente, tra sfortune e mancanza di prestazioni, al Paul Ricard in questo inizio di weekend sembra essere tornato in palla. Autore del miglior tempo nella prima sessione di prove libere di venerdì, nella seconda e terza sessione ha concluso nelle prime tre posizioni, non perdendo contatto con Max Verstappen e Lewis Hamilton.

La situazione del finlandese in questo periodo, non è delle migliori, con la Mercedes che è a lavoro per decidere sul suo futuro nel team. Futuro che dall’atmosfera che tira in quel di Brackley non sembra essere molto roseo, ma per questo lo sapremo a tempo debito.

Tornando al GP Francia, in qualifica abbiamo visto un Valtteri Bottas molto veloce nelle fasi iniziali della Q1, facendo segnare il suo miglior tempo in 1:31.669, balzando al comando prima di essere risucchiato nel gruppo. Meglio in Q2, quando a pochi minuti dal termine riesce a segnare un altro suo miglior crono in 1:30.735 e chiudere la manche in testa della classifica. Infine in Q3, non riesce ad andare oltre la terza posizione e domani scatterà dalla seconda fila con accanto Sergio Perez con la seconda Red Bull.

Good job today, boys. Can’t wait for race day 🤜🤛 #FrenchGP pic.twitter.com/al3PcevA1n — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 19, 2021

VALTTERI: “RED BULL MOLTO VELOCE”

Le prime parole di Valtteri Bottas ai microfoni di Paul Di Resta, al termine delle qualifiche del GP Francia: “È un buon fine settimana, sicuramente molto meglio rispetto a un paio di settimane fa. Perlomeno il passo c’era”.

“Da quello che abbiamo visto oggi, sembra che la lotta sarà molto serrata con le Red Bull. L’ultimo giro in qualifica è stato piacevole. Manca ancora qualcosa per poter essere ancora più vicino agli altri. Ho peraltro trovato del forte vento. In ogni caso la Red Bull è stata molto veloce”.

“Il primo giro in Q3 è stato molto buono, soprattutto alla curva 2. Davvero un ottimo giro. Nel secondo giro mi è mancata un po’ di velocità. Ci dobbiamo lavorare,” così in conclusione il pilota della Mercedes.