GP Francia, Hamilton spera nella pioggia: “Weekend difficile”

Il numero 44 di casa Mercedes domani partirà secondo e spera nel meteo, dopo una prima parte di weekend complicata

Venerdì e sabato non proprio facili per Lewis Hamilton. Sulla vettura dell’inglese sette volte campione del mondo è stato infatti cambiato il telaio e sostituito con quello precedentemente appartenuto a Valtteri Bottas. In casa Mercedes, stanno portando avanti una serie di test per capire meglio il funzionamento delle due monoposto, che nel corso dei due precedenti appuntamenti mondiali hanno mostrato qualche punto debole di troppo.

Ma, nonostante questo, la vettura numero 44 è riuscita a conquistare la seconda piazzola in griglia, alle spalle della Red Bull di Max Verstappen, poleman di giornata. Domani, alle ore 15:00, la gara.

Solid result, Team! 👏👏 In a great position for tomorrow. 👊 #FrenchGP pic.twitter.com/sUlDK5ZnO4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 19, 2021

GP FRANCIA, HAMILTON NEL POST QUALIFICHE: “NON MI SONO TROVATO A MIO AGIO SULLA MACCHINA”

Nelle interviste di rito post qualifiche, Hamilton saluta il pubblico sulle tribune e descrive gli alti e i bassi di un fine settimana complicato: “Prima di tutto, voglio ringraziare tutti. Ci sono bandiere inglesi e tantissime persone presenti. Mi scalda il cuore rivederle qui dopo il difficile periodo che abbiamo passato. E’ un weekend davvero molto difficile mentalmente, non tanto fisicamente, per cercare di portare la macchina in una buona posizione. Non crederesti a quanti cambiamenti sono stati apportati dalla prima sessione di prove libere, girando e girando, finendo per tornare più o meno a come eravamo partiti. Ma, in generale, non mi sono trovato a mio agio in macchina. Ho visto che alcuni hanno azzardato delle supposizioni e sono felice di aver dimostrato il contrario”.



Lewis fa i complimenti al suo diretto rivale e si aspetta una gara combattuta: “Faccio i miei complimenti a Max per l’ottimo lavoro di oggi. E’ incredibilmente veloce. La gara è nelle nostre mani e amiamo le battaglie, quindi continuiamo a spingere, combattere e a dare tutto ciò che abbiamo. Durante le prove è stato molto difficile, come ho detto. Sul long run erano più veloci di noi, ma ora la monoposto si trova in una posizione differente, quindi adesso cercherò di tirare fuori il meglio che posso. Domani sarà interessante, non so, probabilmente con la pioggia. Sono contento”, ha poi concluso l’inglese.