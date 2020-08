GP F1 70, Bottas: “Fantastico poter guidare questa macchina”

Valtteri Bottas ha ottenuto la pole position del GP 70° Anniversario, con il miglior crono di 1’25″154. Per la tredicesima volta in carriera domani il finlandese della Mercedes scatterà dalla prima casella

È di Valtteri Bottas la pole position del GP F1 70 e che ha ottenuto al termine delle qualifiche terminate poco fa sul circuito di Silverstone. Il pilota finlandese è riuscito nell’impresa sfruttando al meglio la gomma media nell’ultimo tentativo e mettendosi alle spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Come è accaduto lo scorso weekend sulla stessa pista, le due Mercedes domani scatteranno in prima fila del GP 70° Anniversario, ma a parti invertite. Per Bottas si tratterà della tredicesima partenza della carriera dalla prima casella e la seconda di questa stagione.

“È una bellissima sensazione. È stato un giro speciale, sono delle bellissime sensazioni fare delle qualifiche così. Sono riuscito a dare il meglio di me stesso, ho tirato fuori tutto dalla macchina. Siamo riusciti a fare progressi sulla macchina a livello di assetto, rispetto allo scorso weekend e penso che sia questo il motivo, per cui le nostre prestazioni in qualifica siano state le migliori oggi. Sono molto soddisfatto ed è fantastico poter guidare questa macchina straordinaria,” ha così dichiarato appena Valtteri Bottas è sceso dalla vettura.

VALTTERI: “CERCHERO’ DI VINCERE DOMANI”

Valtteri Bottas questa settimana ha ottenuto il rinnovo del contratto che lo legherà alla Mercedes per un’altra stagione. Questa mossa sembra aver galvanizzato il finlandese nel corso di questo fine settimana del GP F1 70, al quale è stato chiesto se questa bella novità, possa avergli dato una motivazione in più a livello mentale, anche per poter riscattare la delusione dello scorso weekend.

“Sì, quando si parte dalla pole, puoi pensare di vincere la gara. Il passo gara ce l’abbiamo, e il mio primo compito è cercare di partire bene come ho fatto lo scorso weekend, cercando però di proseguire. La mia mentalità è cercare di vincere domani,” ha così aggiunto in conclusione.