UFFICIALE: Bottas in Mercedes anche nel 2021

Per Valtteri Bottas il prossimo anno prende di nuovo i colori della sua Freccia d’Argento, dopo che il finlandese ha firmato un contratto con la Mercedes anche per il 2021

Era già nell’aria da qualche tempo. Almeno da quando il sedile di George Russell è stato confermato anche per il prossimo anno. Tuttavia, la scuderia tedesca ha oggi reso ufficiale l’estendersi della sua collaborazione con Valtteri Bottas, fresco di contratto con la Mercedes anche per il prossimo anno.

Il finlandese ha iniziato il suo matrimonio con il team a partire dal 2017, sempre al fianco di Lewis Hamilton. Anche se ancora non ha avuto modo di coronare il sogno iridato, Bottas ha giocato un ruolo fondamentale nella conquista del mondiale costruttori, che ormai la Mercedes porta con sé da diversi anni.

Come riportato anche da Motorsport, il contratto del finlandese era già stato approvato nel corso del passato mese, anche se poi l’ufficialità ha tardato ad arrivare. Alla scuderia tedesca, però, la vigilia del 70° Gran Premio in Formula 1 è sembrata l’occasione perfetta per rendere concreta la notizia, che ha incontrato subito l’entusiasmo degli appassionati.

ENTUSIASMO PER IL CONNUBIO BOTTAS-MERCEDES

Il primo a essersi detto soddisfatto di questa estensione di contratto è stato il diretto interessato. Attualmente secondo nella classifica del mondiale piloti, Bottas ha ammesso di essere molto contento di quanto sta accadendo, convinto di poter dare ancora il proprio contributo per rafforzare la solidità del team costruita fino a oggi.

“Sono molto contento di rimanere in Mercedes nel 2021 e di continuare a lavorare sul successo che abbiamo costruito fino a oggi. Voglio ringraziare tutti all’interno del team e della famiglia Mercedes, per aver continuato a credere in me e avermi supportato. Sono molto orgoglioso di poter rappresentare questa squadra fantastica e la stella a tre punte anche nel corso del prossimo anno”.

Per il finlandese, anche se nulla è ancora detto per quanto riguarda l’attuale stagione, il prossimo anno potrebbe essere l’occasione di farsi valere e di soffiare a Hamilton l’ennesimo titolo mondiale. In questo contesto, per il britannico non è ancora arrivata la conferma del contratto per il 2021, anche se l’ufficialità dovrebbe sicuramente arrivare a breve.

IL SUPPORTO DI WOLFF E DELL’INTERA SQUADRA

“Siamo molto contenti che Valtteri rimanga con noi per un’altra stagione. […] Sono convinto che la squadra abbia la miglior coppia di piloti presenti in Formula 1 e confermare Bottas è un primo passo importante per coltivare e mantenere questa forza anche in futuro. […] Non vedo l’ora di vederlo crescere ancora e alzare l’asticella, sia questo che il prossimo anno”.

Queste alcune delle parole con cui Toto Wolff ha descritto la gioia nel poter continuare a collaborare con il finlandese anche nel 2021. Secondo il team principal della Mercedes, Bottas ha tutte le carte in regola per essere definito un ottimo pilota: lavora sodo, un ragazzo semplice che è stato in grado di costruire una perfetta relazione con tutti, compreso il suo compagno di squadra.

L’intero team, inoltre, lo ha visto crescere e diventare sempre più forte, soprattutto rispetto allo scorso anno. Questo non solo in termini di performance in pista, ma anche a livello personale e professionale. Del resto, Bottas è oggi il primo candidato a mettere i bastoni tra le ruote a Hamilton e il suo percorso è stato uno degli elementi fondamentali ad aver portato la scuderia a confermarlo anche per il 2021.