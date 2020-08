GP F1 70, qualifiche: Bottas sorprende Hamilton, Ferrari lontane

Lettura in 1 minuto

Bottas è il poleman del GP F1 70, Hamilton secondo e deluso; Hulkenberg porta la sua Racing Point in terza posizione, davanti a Verstappen

Valtteri Bottas riesce nell’ultimo tentativo a strappare la pole position del GP F1 70, sfruttando al meglio la gomma media utilizzata nell’ultimo tentativo dalle due Mercedes. Per pochi millesimi Hamilton deve accontentarsi della seconda posizione, dopo aver dominato il primo Gran Premio a Silverstone. Sorpresa Nico Hulkenberg in terza posizione, dopo le difficoltà incontrate nel primo weekend in Racing Point.

Non è record della pista, ma Valtteri Bottas è il poleman del GP F1 70, seconda gara consecutiva sul circuito di Silverstone. Domani fondamentale la partenza per stabilire le posizioni dei due Mercedes. Hulkenberg conclude una qualifica straordinaria e si piazza terzo, addirittura davanti a Verstappen. L’olandese sarà una variabile scattando con la gomma più dura. Quinto un positivo Daniel Ricciardo, davanti alla seconda Racing Point di Lance Stroll.

Conferma le ottime performance di settimana scorsa Pierre Gasly che mette la sua Alpha Tauri davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Dopo la magia di sabato scorso, il monegasco non è riuscito a ripetere il risultato ma è comunque ben davanti a Sebastian Vettel, nemmeno nel Q3. Alxander Albon e Lando Norris hanno chiuso la top ten

VETTEL DODICESIMO, SORPRESA CARLOS SAINZ SOLO TREDICESIMO

Era preventivabile vista la lotta serrata e la Q2 ha puntualmente offerto delle sorprese. Esteban Ocon si qualifica undicesimo, ma sulle sue spalle pende un impeeding che potrebbe causargli penalità. Nulla da fare per Sebastian Vettel che non riesce ad andare oltre alla dodicesima posizione, mentre altra grande sorpresa è stata Carlos Sainz tredicesimo. Romain Grosjean è riuscito negli ultimi secondi a precedere George Russell. I due scatteranno dalla quattordicesima e quindicesima posizione.

KVYAT LA GRANDE DELUSIONE DELLA Q1, LE DUE ALFA ROMEO CHIUDONO ANCORA LA CLASSIFICA

E’ Daniil Kvyat la grossa sorpresa, in negativo, della prima tagliola della qualifica. Il pilota russo, dopo un buon giro, ha danneggiato il fondo non potendo concludere al meglio il suo giro migliore. L’ex Red Bull scatterà dalla sedicesima posizione, davanti alla Haas di Kevin Magnussen. Nicholas Latifi si è classificato diciottesimo davanti alle due Alfa di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, ancora in ultima fila.