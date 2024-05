GP Emilia Romagna, FP3: McLaren al comando, Perez e Alonso a muro

Le FP3 del GP d’Emilia Romagna vedono un 1-2 McLaren: Piastri è davanti, alle spalle c’è Norris. Terzo Sainz con Leclerc alle sue spalle

Dopo delle FP2 con Ferrari-McLaren molto competitive e una Red Bull in difficoltà, che si è ritrovata a lavorare tutta la notte al simulatore per puntare a migliorare in tempi brevi le monoposto, oggi è tempo di FP3 ad Imola. Sessanta minuti dove verranno definiti gli ultimi ritocchi in vista della qualifica. Ecco la sintesi di quanto accaduto nel corso della terza sessione di libere del GP d’Emilia Romagna. La sessione inizia già a far rumore sin dai primi minuti, con Leclerc che inizia ad effettuare primi giri di qualifica con gomma soft.

Il primo tempo segnato del monegasco è 1:17:808. Dopo è il turno di Carlos Sainz che si mette davanti in 1:17:444. Primi giri di rodaggio per le Rosse, che giro dopo giro vanno a migliorarsi. A cinquanta minuti dal termine la top 5 è composta da: Leclerc, Verstappen (con gomma media, ad un decimo e mezzo), Perez (stessa mescola dell’olandese ma a tre decimi dal monegasco) e Sainz. Lo spagnolo migliora il proprio tempo mettendosi in testa, a venti millesimi da Leclerc. Ancora ai box i due McLaren con problemi lato Piastri, con i meccanici a lavoro nel parte posteriore della vettura. Mercedes esce a quaranta minuti dal termine.

Hi Charles 👋 Leclerc is topping the timesheets (again!) early in FP3 #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/LYgTmvQSvp — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Mercedes a rilento, Alonso e Perez out

Russell e Hamilton completano il loro primo giro con gomma soft rispettivamente in sesta e tredicesima posizione. Norris con gomma media la mette in quarta posizione. Successivamente appare una bandiera rossa: Fernando Alonso è a muro dopo un fuori pista nell’ultimo settore, vicino all’entrata pit-lane. Lo spagnolo sta bene. Il semaforo verde arriva a ventotto minuti dal termine. Riparte l’attività in pista, con Piastri che esce con gomma soft: terzo tempo per l’australiano, che successivamente stava segnando un tempo che poteva essere superiore a quello di Sainz, ma ha compiuto un errore prima del traguardo.

🚩 Red Flag 🚩 Alonso’s gone into the barriers. Fernando’s out of the car and okay 👍#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rnhxplw5IV — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Norris continua ancora a girare con gomma media, migliorando di poco il precedente tempo, restando in quinta posizione. Settimo Tsunoda a dimostrazione di come il giapponese sia anche oggi in grande confidenza con la monoposto. Prove di long-run in casa Red Bull con Verstappen ancora sottotono e con un Perez superiore nei tempi gara (L’olandese sul 1:20basso, mentre Perez su 1:20:4). I piloti scendono per effettuare gli ultimi giri da qualifica. Piastri si mette davanti a tutti con mezzo secondo di gap. Perez mentre provava ad effettuare il giro va a muro nel secondo settore, provocando una seconda bandiera rossa a ridosso della conclusione. Un solo giro a disposizione per tutti, dove nessuno riesce a migliorarsi a causa della grande bagarre, tranne Norris, che si mette secondo, creando 1-2 McLaren.