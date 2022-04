GP Emilia Romagna, Leclerc sul muro: “Tutto bene fino all’errore”

Non è stato il GP di Emilia Romagna che ci aspettava. Dopo essersi aggiudicato due gare delle tre fin disputate, Leclerc infrange i sogni dei ferraristi a Imola

Già la corsa non si è messa bene per il monegasco fin dalla partenza. La partenza dalla seconda piazzola della griglia non è servita a Leclerc che, probabilmente più in difficoltà con le gomme, proprio allo start è stato scavalcato da Sergio Perez e da Lando Norris, autori di una grande partenza in questo GP Emilia Romagna.

Nonostante sia poi riuscito a superare il pilota della McLaren, non è andata meglio al pilota della Rossa al primo pit stop quando la Ferrari, a causa di una sosta lenta, ha costretto Leclerc a tornare dietro a Perez.

“Abbiamo fatto abbastanza fatica sia con le intermedie a inizio gara sia con le slick rispetto alla Red Bull che invece riusciva a girare subito forte nel primo giro dopo l’uscita dai box – ha commentato a caldo il pilota della Rossa – Però in generale questo fine settimana mi sembra che la Red Bull abbia fatto un passo in avanti mentre noi abbiamo fatto più fatica sia ieri che oggi a livello di pneumatici“.

Errore fatale che infrange i sogni del podio

Quando mancavano praticamente dieci giri al termine del GP Emilia Romagna, Charles Leclerc ha deciso di rompere gli indugi provando ad allungare per andare a prendere Perez. Il monegasco purtroppo, troppo aggressivo, ha commesso un errore prendendo troppo cordolo alla Variante Alta. Il pilota della Ferrari ha perso letteralmente il controllo della monoposto, è finito in testacoda sbattendo contro il muro di protezione ma è riuscito a ripartire.

“Ho provato a chiedere troppo in termini di velocità alla monoposto per provare a superare Perez e ho perso la vettura – ha ammesso il monegasco – Onestamente in questa stagione ho guidato molto bene dal primo GP ad adesso. Fino all’errore che mi è costato sette punti in classifica perché il terzo posto era tranquillamente alla nostra portata“.

Leclerc ha dovuto rientrare ai box per sostituire l’ala anteriore della sua F1-75 e dalla nona posizione è riuscito a rimontare fino al sesto posto della classifica, perdendo punti importanti nei confronti di Max Verstappen, vincitore del GP Emilia Romagna: “Ho perso punti che sono importanti e saranno importanti a fine campionato. È responsabilità mia, non ci sono scusanti“, ha sottolineato.

Il Mondiale è ancora lungo

Dopo un avvio di campionato non di certo esaltante, la Red Bull si è dimostrata più in forma della Ferrari a Imola: “Dobbiamo rimanere concentrati perché la Red Bull ha sempre dimostrato di riuscire a recuperare nel corso della stagione e non possiamo perdere troppo terreno da loro“.

Sebbene la vittoria non è mai sembrata essere alla portata della scuderia italiana, il Cavallino Rampante aveva tutte le carte in regola per chiudere sul podio e portare a casa punti importanti in chiave mondiale. Ma a Maranello non si abbattono. Il campionato è ancora lungo.

“Ora dobbiamo analizzare quanto accaduto oggi perché la stagione è ancora lunga e dobbiamo migliorare. Sono deluso e dispiaciuto per tutto il team che ha fatto un grande lavoro in questo fine settimana, per i tifosi tenendo conto anche di cosa è successo a Carlos all’inizio della gara. Torneremo più forti“, ha concluso.