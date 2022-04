GP Emilia Romagna, Verstappen: “Una doppietta meritata”

Alle interviste Max Verstappen ha lodato il lavoro della sua squadra che lo ha portato letteralmente a dominare il GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy

Ad Imola il protagonista di giornata è stato Max Verstappen che dal primo all’ultimo giro si è trovato al comando del GP dell’Emilia Romagna. Per lui una gara praticamente in solitaria partita in discesa con la partenza mancata di Charles Leclerc. La Red Bull esce così vincitrice dal circuito del Santerno godendo di una doppietta ed approfittando di una disastrosa corsa da parte delle due Ferrari.

Mighty Max 💪 What a weekend it’s been for the Dutchman #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/5ckvUFCGJl — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

Se da un lato quel che poteva andar male è andato, dall’altro c’è da dire che c’è stata perfezione oltretutto in circostanze tutt’altro che semplici. Situazione che il campione del mondo ha voluto sottolineare vedendo le capacità mostrate dalla squadra anglo-austriaca.

SEMPRE SUL PEZZO

“È sempre difficile raggiungere un risultato simile, ma già da ieri e dal venerdì eravamo sul pezzo. Dall’inizio sembrava che per noi potesse essere un fine settimana forte. Però non si può mai sapere viste le condizioni meteo, e per questo non potevamo prevedere quanto saremmo stati competitivi. Come team abbiamo fatto tutto bene e credo che la doppietta sia molto meritata“, le parole dell’olandese alle interviste sotto podio.

“La partenza è stata importate, ma poi ho dovuto anche valutare le situazioni. Come quando cambiare le gomme fra le intermedie e le slick senza commettere errori, perché quando sei il leader puoi sempre dettare il passo per cui inizialmente hai il ruolo più difficile. Comunque siamo riusciti a gestire il tutto”.