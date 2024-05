GP Emilia Romagna: la griglia di partenza a Imola

Qualifiche vissute fino all’ultimo secondo quelle di oggi a Imola. Ecco la griglia di partenza per il GP di Emilia Romagna

Ancora una volta Max Verstappen si aggiudica la pole position: è la ottava consecutiva, nonchè la 39esima per l’olandese. Non è stato un inizio semplice per il tre volte campione del mondo che aveva avuto qualche problema al venerdì, ma oggi sembra essere tutto rientrato. Clamorose anche le performances di Oscar Piastri e Lando Norris che concludono rispettivamente in seconda e terza posizione. L’ascesa del team Papaya continua, dopo la clamorosa vittoria di Lando a Miami. Così le prime tre posizioni della griglia di partenza del GP di Emilia Romagna.

Queste qualifiche lasciano l’amaro in bocca alle due Ferrari che, proprio a Imola, concludono in quarta e quinta posizione. Eppure, proprio Leclerc aveva concluso brillantemente le due sessioni libere del venerdì. Si dovrà vedere se i due piloti della Rossa riusciranno a portare a casa il podio in questo Gran Premio tutto italiano. A dar maggiori speranze al Cavallino arriva però la penalità del prima citato Piastri, il quale dunque perde la prima fila per posizionarsi nella quinta casella di domenica.

Seguono le Mercedes, in mezzo alle quali, tuttavia, si posiziona Tsunoda, autore di una qualifica di altissimo livello. Sorprese anche nelle ultime due posizioni della top 10: Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg partiranno insieme in quinta fila. Il tedesco si posiziona 9 casella più avanti rispetto al compagno, Kevin Magnussen, complice anche l’impeding che è poi costato penalità all’australiano di McLaren.

La griglia di partenza a Imola