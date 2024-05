GP Emilia Romagna: Verstappen vince, ma che lotta con Norris

Max Verstappen conquista la vittoria al GP dell’Emilia Romagna, dopo un duello a distanza carico di tensione co Lando Norris, terzo Charles Leclerc.

Questo del GP dell’Emilia Romagna è un fine settimana speciale in ricordo di Roland Ratzenberger e di Ayrton Senna. Ed è così questa domenica di Formula 1 è iniziata con un emozionato Sebastian Vettel alla guida della McLaren MP4/8 con cui il campione brasiliano corse la sua ultima stagione completa in Formula 1.

Per il Gran Premio la gomma scelta per la partenza è ricaduta come prevedibile sulla media, con alcune eccezioni come quella di Sergio Perez che, partendo dalla undicesima casella, ha preferito la gomma dura con l’idea di allungare il più possibile il primo stint.

Allo spegnimento dei semafori, Lando Norris ha provato a prendersi la prima posizione di Max Verstappen senza successo; mentre alle spalle le Ferrari sono filate piuttosto pulite con Carlos Sainz che se l’è dovuta vedere con un Oscar Piastri autore di un’ottimo via. Da lì la corsa è stata prettamente una questione di ritmo nel medio-lungo termine.

Alla decima tornata Alex Albon ha accusato un problema in seguito a una ruota non fissata durante il pit stop, cosa che lo ha costretto prima a un giro molto lento e poi a una nuova sosta ai box. Un episodio che è poi costato al thailandese e alla Williams una penalità di dieci secondi.

FASE CALDA

In termini di passo fin dall’inizio si è notato un degrado maggiore rispetto a quanto previsto, con diversi piloti che si sono dovuti fermare prima in confronto alle previsioni fatte da Pirelli. Tuttavia c’è da dire che la testa del gruppo si è fermata solo superato un terzo della corsa. Nel gioco della strategia McLaren è stata più reattiva riuscendo a mettere il giovane australiano davanti alla Ferrari dello spagnolo e appena dietro a quella del monegasco.

Un fattore non di secondo piano per il resto della gara è stato rappresentata dalla bandiera bianco e nera sventolata al tre volte campione del mondo olandese dopo la segnalazione di tre track limits.

Nella seconda fase di gara Ferrari ha mostrato un buonissimo ritmo permettendo a Leclerc di portarsi nuovamente a ridosso di Norris. Poi un piccolo errore alla Gresini lo ha riportato indietro. Da lì si è aperto un nuovo momento della gara in cui la McLaren è tornata è girare molto velocemente mettendo pressione a Verstappen innescando una lotta da ricordare. Al termine però il tre volte campione del mondo olandese vince il GP dell’Emilia Romagna spuntandola contro il classe ’99, mentre Leclerc sale sul gradino più basso del podio.

