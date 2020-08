GP Emilia Romagna: il diverso format sarà una sfida per i piloti

E’ arrivata la conferma che si aspettava sin dal giorno dell’annuncio, seppur questa nuova veste a molti fa storcere il naso. Il GP Emilia Romagna infatti avrà un format che consentirà ai piloti di effettuare soltanto una sessione di prove libere, rispetto alle tre classiche sessioni. Soltanto novanta minuti per testare le monoposto e prepararle per le qualifiche che si disputeranno poi nel pomeriggio. La gara di Imola si terrà l’1 Novembre ed è stata aggiunta al rivisitato calendario dell’anomala stagione del 2020.

An F1 race weekend with a difference – two days and not the usual three 🗓

The full schedule for Imola on 31 October and 1 November has been confirmed ⬇️#ImolaGP 🇮🇹 #F1 https://t.co/CtfkCRdsgu

— Formula 1 (@F1) August 4, 2020