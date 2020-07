UFFICIALE: Mugello e Sochi aggiunte al calendario del Circus

Lo spettacolare circuito del Mugello in Italia ospiterà per la prima volta un Gran Premio di Formula 1 a Settembre. L’evento si terrà il 13 Settembre, prima di dirigersi a Sochi per il Gran Premio di Russia il 27. Così sono state aggiunte altre due tappe al rivisitato calendario per la stagione 2020, stravolta dal Covid-19

Il Mugello è di proprietà della Ferrari, e il primo evento di Formula 1 del circuito è stato fissato per il weekend dall’11 al 13 Settembre, il fine settimana dopo il Gran Premio d’Italia a Monza. Sarà un weekend speciale, dato che segnerà la 1000° gara della Scuderia nel Circus. Il Mugello che ha un posto fisso nel calendario della MotoGP, sarà il quarto circuito italiano, dopo Monza, Imola e il leggendario percorso su strada a Pescara, utilizzato solo una volta nel 1957, a ospitare una gara del Campionato Mondiale di Formula 1. Poi il Circus farà tappa a Sochi.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Le monoposto di Formula 1 hanno testato molte volte il tracciato italiano. Sebastian Vettel e Charles Leclerc l’hanno fatto prima dell’inizio della stagione e ne hanno esaltato la sua natura veloce e fluente. L’aggiunta del Mugello e di Sochi, che si svolgerà nel weekend dal 25 al 27 Settembre, porterà a dieci l’attuale numero di gare confermate nel 2020. Le altre che verranno annunciate nelle prossime settimane. Come affermato in precedenza, la Formula 1 prevede che la stagione 2020 avrà tra le 15 e le 18 gare.

LE PROSSIME GARE VERRANNO ANNUNCIATE NELLE PROSSIME SETTIMANE

“Vogliamo ringraziare i promotori, le autorità nazionali, i team e la FIA per il loro duro lavoro e il supporto nel rendere possibili questi Gran Premi“, ha affermato la Formula 1 in una dichiarazione. “Sappiamo che i nostri fan saranno lieti di vedere la Russia ospitare per la settima volta, la gara all’Autodromo di Sochi. Come saranno felici di vedere le monoposto di Formula 1 sfrecciare per la prima volta sull’entusiasmante circuito del Mugello in Italia. Siamo lieti di annunciare che il Mugello e Sochi faranno parte del calendario 2020. Perciò vogliamo ringraziare tutti i nostri partner per il loro supporto nelle ultime settimane”, ha aggiunto Chase Carey, Presidente e CEO del Circus.

More details as we now have 10 confirmed races for the 2020 season 👇#F1https://t.co/98pWdupj4M — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

“Abbiamo avuto un ottimo inizio della nostra stagione in Austria lo scorso fine settimana. Siamo quindi sempre più fiduciosi dei nostri piani per il resto del 2020. Il Gran Premio di Russia è un momento importante della nostra stagione. Dunque non vediamo l’ora di tornare a Sochi a Settembre. Siamo ugualmente entusiasti di vedere un evento di Formula 1 per la prima volta al Mugello. In tale occasione la Ferrari disputerà il suo Gran Premio n.1000. Nelle prossime settimane annunceremo le prossime gare del calendario” ha così concluso.