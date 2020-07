UFFICIALE: Nurburgring, Portimao e Imola nel Circus nel 2020

La Formula 1 annuncia i tre nuovi Gran Premi che si disputeranno nella stagione 2020: il GP di Germania, il GP di Portogallo e il GP di Emilia-Romagna. Liberty Media firma quindi con il Nürburgring, Portimao e Imola

Liberty Media ha confermato che la Formula 1 correrà al Nurburgring, Portimao e Imola quest’anno. I proprietari del Circus hanno firmato gli accordi con i tre circuiti europei. Il calendario della Classe Regina del Motorsport, riformulato a causa della Pandemia, a oggi, è caratterizzato da 13 gare. Il primo Gran Premio si terrà in Germania, al Nürburgring, dopo che Hockenheim ha respinto l’opportunità di tenere una gara sulla sua pista. Per quanto riguarda il secondo accordo, il Gran Premio a Portimao si terrà per la prima volta. La Formula 1 torna in Portogallo dopo 24 anni, avendo tenuto il suo ultimo Gran Premio nel 1996. Vi sarà nuovamente, dopo 14 anni, il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, a Imola. Quest’anno, dunque, vi saranno ben tre weekend di gara in Italia.

LA STAGIONE SI CONCLUDERA’ A META’ DICEMBRE NEL GOLFO PERSICO

Il Circus prevede di effettuare una stagione di 15/18 gare, le ultime nel Golfo Persico a metà dicembre. Nelle ultime settimane dovrebbero annunciare gli ultimi dettagli, ma si è già a conoscenza del non poter gareggiare in Brasile, negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, a seguito del Covid-19. “Siamo lieti di continuare a compiere notevoli progressi nel concretizzare i nostri piani per la stagione 2020. Al tempo stesso siamo entusiasti di dare il benvenuto a Nurburgring, Portimao e Imola“ afferma Chase Carey, Presidente e CEO della Formula 1.

“Vogliamo ringraziare i promotori, i team e la FIA per il loro pieno supporto per garantire ai nostri fan gare entusiasmanti in un periodo senza precedenti. Vogliamo anche rendere omaggio ai nostri incredibili partner nelle Americhe e non vediamo l’ora di tornare da loro la prossima stagione, quando saranno ancora una volta in grado di emozionare milioni di fan in tutto il mondo” dichiara Chase Carey per concludere.