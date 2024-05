GP Emilia Romagna, FP1: nuovo pacchetto Ferrari, Leclerc in testa

A Imola arrivano finalmente i primi aggiornamenti in Ferrari: i piloti già ne raccolgono i frutti? La sintesi della prima sessione di prove libere

La Formula 1 torna a Imola dopo ben due anni per il settimo appuntamento stagionale del 2024. Una tappa attesa con ansia, non solo da tutti i tifosi italiani, ma anche per tutti i tifosi Ferrari che, dopo la vittoria di Norris a Miami, aspettano con entusiasmo gli aggiornamenti sulle monoposto rosse.

E così gli aggiornamenti sono arrivati, e sembrano – per il momento – aver portato i loro frutti. Charles Leclerc infatti registra il giro veloce in 1’16″990 nelle FP1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il monegasco, questo weekend al debutto con il nuovo ingegnere di pista, ha anche montato un motore completamente nuovo, il terzo di questa stagione.

LECLERC PRIMO IN EMILIA ROMAGNA, MA TANTE DIFFICOLTA’ PER VERSTAPPEN

Bene anche per la Ferrari di Carlos Sainz, che chiude non troppo lontano dal compagno di squadra: tra loro solo la Mercedes di George Russell, sorprendentemente in forma in questa prima sessione a Imola. In difficoltà. invece, le due Red Bull: Max Verstappen non è riuscito a concludere neanche un giro veloce, disturbato prima dalla visiera a strappo e poi da alcuni errori durante gli ultimi giri.

It’s really not Max’s day so far 👀 Another quick lap goes begging as the Red Bull slides through the gravel at Acque Minerali in the dying seconds of the session#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/CAF2KTM8gg — Formula 1 (@F1) May 17, 2024



Tsunoda piazza la sua RB in sesta posizione: nessun nuovo aggiornamento per loro, dopo il pacchetto portato a Miami. Novità invece per l’Aston Martin, che però non va oltre il decimo posto di Fernando Alonso. Nella top 10 anche la Mercedes di Lewis Hamilton e le due McLaren, forse un po’ sofferenti a Imola: Norris si lamenta via radio di qualche problema, ma viene interrotto.

Di seguito, la classifica completa al termine delle FP1 a Imola.