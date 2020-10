GP Eifel, Bottas: il ritiro vanifica la pole

L’ultimo baluardo che avrebbe consentito al record di Michael Schumacher di resistere è crollato con la power unit ko

Parliamo di Valtteri Bottas, su cui erano riposte le speranze di molti nostalgici per rimandare l’aggancio di Hamilton a Schumi e alle sue 91 vittorie. Il finlandese era l’unico che avrebbe potuto battere Lewis e, dopo la pole stratosferica conquistata ieri, sembrava avviato a una vittoria che avrebbe nuovamente ritardato l’appuntamento con la storia di Hamilton. Anche al primo giro, Valtteri si è comportato da manuale, rimediando a uno spunto non perfetto con una strenua difesa sul compagno all’esterno della prima curva. Uscito indenne dalla tornata iniziale, Bottas si è trovato con pista libera davanti e il sogno di replicare il successo – un po’ regalato – di Sochi.

Ma nel seguito del GP il finlandese ha finito per pasticciare, rovinando quanto di buono fatto vedere ieri e al primo giro di oggi. Dopo una manciata di tornate, alla staccata di curva 1 Valtteri è finito in bloccaggio, spianando la strada all’inglese. A completare la disfatta ci ha pensato poi la power unit tedesca, che ha appiedato Bottas poco dopo. Così, anche l’unico vero ostacolo di Hamilton ha alzato bandiera bianca, permettendo all’inglese di raggiungere Schumacher proprio sulla pista di casa del tedesco.

“Mi dispiace e sono deluso – ha commentato il finlandese – Ci ho provato in ogni modo e, anche dopo il bloccaggio, non avrei ceduto tanto facilmente. In curva 1, al primo giro, ho dimostrato che volevo questa vittoria a tutti i costi. Poi ho impresso il mio ritmo ma ha cominciato a piovigginare e ho sbagliato una frenata, perdendo la posizione. Da lì ho ripreso a spingere. Volevo giocarmi le mie carte, ma poi il motore mi ha appiedato“. Si fa dura anche in campionato: Bottas è scivolato a -69 da Hamilton, con l’incubo Verstappen (ora a -14) ad alitargli sul collo. “Sarà dura – ha detto Bottas – ma non mi arrendo”.