GP Eifel, Bottas: “Giro perfetto all’ultimo tentativo”

Una prima piazzola meritata per il numero 77 di casa Mercedes, che eguaglia Ascari e Hunt nella classifica dei poleman della Formula 1. Domani, dietro a Bottas, partiranno Hamilton e Verstappen

Una sessione di qualifica perfetta per Valtteri oggi, che negli ultimi due weekend di gara sembrerebbe aver invertito le sorti di un campionato mondiale che si prospettava ormai al sicuro tra le mani del suo avversario numero uno: Lewis Hamilton. La falcata finale del finladese, quasi a voler emulare i sorprendenti giochi di prestigio del sei volte campione del mondo che di conigli dal cilindro ne ha tirati fuori di innumerevoli, ha invece assicurato a Valtteri di portarsi a casa la pole in palio.

GP Eifel, Bottas soddisfatto: “Giro perfetto all’ultimo tentativo“.

“E’ sempre bello quando riesci a fare il giro perfetto all’ultimo tentativo. Nell’ultimo tentativo del Q3 ho azzeccato tutto, ho fatto quello che volevo fare. Il margine è stato piccolo, ma con queste condizioni non era semplice mettere le gomme nelle giuste temperature e io sono riuscito a capire come farlo oggi“, ha dichiarato Bottas nelle tradizionali interviste post qualifica.

La preparazione delle gomme si è rivelata soprattutto qui fondamentale: “Ne abbiamo parlato tanto anche nei box, anche della posizione di uscita. Sono i piccoli dettagli che alla fine possono fare la differenza. Alla fine avevamo le gomme per fare il giro ed è stato molto bello. Il nostro obiettivo domani è cercare di partire bene per ottenere la vittoria“, ha concluso.

Per domani, si prevede una leggera pioggia in mattinata, ma assenza di precipitazioni al via del GP (previsto per le 14:10), con una temperatura che si aggirerà intorno a 9 gradi circa.