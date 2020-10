GP Eifel, qualifiche: Bottas vola in pole position

Con l’anglo caraibico e l’olandese alle sue spalle, la pole position va a Valtteri Bottas

È un weekend di gara diverso dal solito, un weekend dove, causa maltempo, non si sono disputate le prove libere del venerdì. Dopo delle FP3 piuttosto impegnative e dense di lavoro da parte di tutte le squadre, è ora di passare alle qualifiche di questo GP d’Eifel. Gran Premio che non vedeva correre delle monoposto di Formula 1 dal lontano 2013. Complessivamente, il più veloce è stato Valtteri Bottas, seguito da Hamilton che piazza la sua Mercedes al secondo posto in griglia e da Verstappen al terzo.

Q1, HULKENBERG CI PROVA

Chiamato a sostituire Stroll, il primo ad entrare in pista è Hulkenberg, seguito dalle due Haas e dalle due Williams. Dopo poco tempo entrano tutti i piloti. Lampo della Ferrari di Leclerc, che a metà Q1 si piazza secondo, mentre Verstappen fa la miglior prestazione. Racing Point, invece, ha rischiato di avere entrambe le monoposto fuori dal Q1, ma, verso fine sessione, la monoposto di Perez riesce a passare abbondantemente il taglio. Nel finale, viene tolto il tempo a Grosjean. Gli esclusi dal Q1 sono: Grosjean, Russell, Latifi, Raikkonen e Hulkenberg. Partiranno dalla posizione 16 alla 20.

VETTEL FUORI DAL Q2

L’azione in pista ricomincia subito all’inizio di questa Q2 delle qualifiche del GP d’Eifel. Sia i piloti Ferrari che quelli Mercedes provano a fare il giro con gomma gialla. Verso metà sessione, però, tutti i piloti iniziano a rientrare ai box per montare la gomma rossa, ritenuta migliore in vista della gara. Purtroppo, rimane fuori dal Q2 la Ferrari di Vettel, primo degli esclusi. Gli esclusi dal Q2 sono: Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi e Magnussen. Partiranno dalla posizione 11 alla 15.

Q3, BOTTAS VOLA

Dodici minuti per decidere chi sarà il poleman del GP d’Eifel. Il Q3 si apre con le due McLaren e le due Mercedes pronte ad uscire subito, seguono tutti gli altri. Da metà Q3 in poi Hamilton, Bottas e Verstappen lottano per la pole, con tempi distanti pochi millesimi l’uno dall’altro. Durante il secondo tentativo, però, Bottas beffa l’olandese, prendendosi di forza la pole. Leclerc conquista la seconda fila.

Alla fine del Q3 l’ordine di partenza del GP di Eifel è delineato: pole position per Valtteri Bottas, seguito da Lewis Hamilton e da Max Verstappen. Quarta piazzola per Leclerc, con Albon e Ricciardo in quinta e sesta casella. Seguono Ocon, Norris e Perez. Chiude la top ten Sainz.