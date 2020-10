GP Eifel, griglia di partenza definitva

Bottas in pole, Leclerc strepitoso quarto. Bene Giovinazzi, prima Q2 stagionale

Undici su undici. Anche nel rientrante circuito del Nürburgring la Mercedes timbra la pole position. Sarà Valtteri Bottas a scattare davanti a tutti nel GP dell’Eifel. Il finlandese ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton di oltre due decimi. Terzo Verstappen a pochi millesimi da Hamilton. Quarto uno strepitoso Charles Leclerc che porta la sua Ferrari in seconda fila, miglior risultato stagionale.

Quinto Alexander Albon che precede le due Renault di Ricciardo e Ocon. Chiudono la top ten Lando Norris, Sergio Perez e Carlos Sainz. Delude Sebastian Vettel che partirà dall’undicesima posizione. Tuttavia domani potrà scegliere la mescola con cui partire e magari trarne vantaggio come fatto da Leclerc due settimane fa a Sochi. Dietro al tedesco scatteranno le due Alpha Tauri con Gasly davanti a Kvyat.

Bene Antonio Giovinazzi che conquista il primo Q2 della stagione rifilando un bel distacco al compagno di squadra Kimi Raikkonen, penultimo domani in griglia. Ottava fila tutta Haas con Magnussen e Grosjean, nona invece per le due Williams, con Russell davanti a Latifi. Scatterà dall’ultima posizione Nico Hulkenberg, al quale però non si poteva chiedere di più considerando che è arrivato in circuito alle 13,00 con un preavviso praticamente nullo.

Griglia di partenza

PRIMA FILA

Valtteri Bottas Lewis Hamilton

SECONDA FILA

3. Max Verstappen

4. Charles Leclerc

TERZA FILA

5. Alexander Albon

6. Daniel Ricciardo

QUARTA FILA

7. Esteban Ocon

8. Lando Norris

QUINTA FILA

9. Sergio Perez

10. Carlos Sainz

SESTA FILA

11. Sebastian Vettel

12. Pierre Gasly

SETTIMA FILA

13. Daniil Kvyat

14. Antonio Giovinazzi

OTTAVA FILA

15. Kevin Magnussen

16. Romain Grosjean

NONA FILA

17. George Russell

18. Nicholas Latifi

DECIMA FILA

19. Kimi Raikkonen

20. Nico Hulkenberg

STATISTICHE

Valtteri Bottas ha conquistato la quattordicesima pole in carriera eguagliando James Hunt, Alberto Ascari, Ronnie Petersen e Rubens Barrichello.