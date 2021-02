GP d’Olanda gara più attesa dai fan, Hamilton il favorito

Con la stagione 2021 ormai alle porte, i supporters di tutto il mondo hanno potuto dire la loro grazie ad un sondaggio apparso sul sito F1 Fan Voice. Ai fan è stato chiesto di scegliere le tre gare più attese dell’anno e il GP d’Olanda è stato quello più votato. La gara di casa di Max Verstappen non ha trovato spazio nel 2020, anno del ritorno a Zandvoort dopo ben trentacinque anni. Seguono subito dopo il GP di Monaco, altra assenza nel calendario 2020, e il GP del Belgio, l’università della Formula 1.

Si torna alla normalità o quasi, dunque, e i supporters hanno dichiarato che il calendario 2021, che conta ben 23 appuntamenti, sia “uguale o migliore” rispetto a quello degli anni passati. Un quarto dei votanti inoltre si è detto volenteroso di presenziare ad almeno un appuntamento qualora i pubblico sia ammesso sugli spalti dei circuiti. Un terzo dei partecipanti richiede però giuste norme anti-COVID, quindi numeri contingentati, controlli preventivi, distanziamento e mascherine.

All’interno dello stesso sondaggio i fan hanno potuto dire la loro anche sugli interpreti della Massima Serie. Il 78% dei tifosi crede che sarà Hamilton a spuntarla alla fine, mentre il 15% confida in Max Verstappen. Per il 27% dei votanti Sergio Perez sarà l’uomo da tenere d’occhio, per un altro 14% invece molte sorprese saranno targate Daniel Ricciardo. Nella sezione riguardante i team, la Mercedes si conferma prima forza con più del 70% dei voti, a seguire Red Bull e Ferrari. La Rossa di Maranello è stata votata come la squadra che è riuscita a migliorarsi di più (35%), superando così la McLaren (23%).

E voi? Quali sono le vostre previsioni? Fatecelo sapere con un commento!

DR in a McLaren. You just love to see it. 🤩🙌

Watch the full episode of #McLarenUnboxed, with exclusive footage from @danielricciardo‘s seat fit. 📺➡️ https://t.co/7zT4Z4VujX pic.twitter.com/iJfpttXT7Y

— McLaren (@McLarenF1) February 6, 2021