L’AlphaTauri 2021 sarà simile alla RB16

Il 19 febbraio quando l’AlphaTauri presenterà la nuova monoposto per il mondiale di F1 2021, si noteranno molti dettagli uguali alla vecchia Red Bull RB16 del 2020

Questa pratica sarà possibile grazie al regolamento, ed eviterà all’AlphaTauri di utilizzare gettoni importanti per modificare il telaio, utilizzando appunto pezzi già omologati della Red Bull della passata stagione. Infatti, con il nuovo regolamento il telaio è stato “suddiviso” in 50 elementi omologati, a cui sono stati assegnati dei valori da 1 a 2 gettoni, che ogni team può spendere come vuole nel corso della stagione.

I CLIENTI

I team clienti dunque, così come avviene tra il team di Faenza e quello austriaco, ma anche come avviene con Ferrari e Haas o Mercedes e Aston Martin, possono utilizzare componenti già omologati dei team “madre”. Dunque, lo stesso Franz Tost team principal del team italiano, ha sottolineato come i pezzi presi dalla RB16 sono “vecchi” e che quindi non hanno richiesto una nuova omologazione e tempo per il loro sviluppo.

Questa pratica permetterà al team non solo di risparmiare gettoni e risorse, ma sarà in grado di fargli fare il salto di qualità in termini di sospensioni o freni, utilizzando due dei gettoni a loro disposizione per progettare un nuovo muso, adatto alle modifiche che intendono introdurre con nuovo componenti aerodinamici nella parte anteriore della nuova monoposto. Questo poiché da regolamento le modifiche aerodinamiche non fanno parte di quelle componenti congelate per la stagione 2021, ma anche perché bisognerà superare una nuova omologazione crash test.

Tale pratica preoccupa soprattutto Renault e McLaren, con il primo che non ha team clienti ma, con il loro status di team ufficiale devono rispettare i costi dell’evoluzione. Mentre il secondo non utilizzerà gettoni per sviluppare la propria monoposto, questo grazie alla nuova fornitura di power unit da parte di Mercedes, per questo motivo il team di Woking ha dovuto apportare delle modifiche prima del congelamento.