GP del Bahrain, FP1: Norris il più veloce, debutto per sei rookie

Prime prove libere del GP del Bahrain: pista difficile a causa delle temperature elevate e del poco grip, sei esordienti al debutto

Si sono concluse le FP1 del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Campionato di Formula 1 2025. Le condizioni della pista sono apparse completamente diverse rispetto a quelle riscontrate durante i test pre-stagionali, e molti piloti hanno lamentato lo scarso grip. Sei scuderie hanno colto l’occasione per mandare in pista i propri piloti esordienti: il Regolamento della FIA, infatti, impone ai team di schierare un rookie in quattro prime sessioni di libere nel corso della stagione.

Le alte temperature, sia dell’aria che dell’asfalto — rispettivamente intorno ai 35°C e 45°C — hanno condizionato l’andamento della prima sessione del weekend. Il tracciato si è presentato sin da subito molto più lento rispetto ai test svoltisi a febbraio, complice anche la presenza di detriti portati dal vento, che hanno reso l’asfalto particolarmente sporco. Per tutto il fine settimana sono previste temperature elevate, e il vento potrebbe continuare a influenzare le condizioni della pista.

Prime prove libere a Norris, poi Gasly e Hamilton. Problemi per Antonelli

Anche Lewis Hamilton ha segnalato problemi di aderenza durante la sessione, lamentando il poco grip offerto dalla pista. Rientrato ai box, i meccanici della Rossa hanno lavorato sul nuovo fondo della sua monoposto. Il britannico ha completato la maggior parte dei giri con gli pneumatici hard, montando il set di soft soltanto negli ultimi minuti per tentare il giro secco. Ha chiuso, poi, con il terzo tempo assoluto.

Problemi, invece, per Andrea Kimi Antonelli nelle fasi iniziali delle prove libere, che hanno costretto il giovane pilota bolognese a rientrare ai box. Il motore della sua W16, infatti, è entrato in “modalità protezione” a causa di una perdita d’acqua, probabilmente dovuta a un guasto al sistema di raffreddamento. I meccanici della Mercedes si sono subito messi a lavoro sulla monoposto per individuare l’origine del problema idraulico, ma la sessione si è chiusa anzitempo per l’italiano.

Le FP1 del GP del Bahrain sono terminate con il miglior tempo di Lando Norris, davanti all’Alpine di Pierre Gasly e a Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari. Tuttavia, quelli registrati restano dei tempi poco indicativi, in quanto le difficoltà incontrate in pista hanno impedito ai piloti di migliorare i propri riferimenti cronometrici.

