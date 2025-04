Aggiornamenti Aston Martin, quando arriveranno? Parla Krack

Niente fretta per gli aggiornamenti in Aston Martin: vincoli finanziari e di risorse puntando al 2026

Non arriveranno a breve aggiornamenti in casa Aston Martin, come dichiarato dal Chief Trackside Officer Mike Krack. La concentrazione nei confronti dello sviluppo della vettura per il 2026 e le risorse limitate a causa del cambio di regolamenti stanno al centro della decisione del team di Silverstone. Sebbene non sia decisamente tra le monoposto più veloci in pista, non saranno consistenti i pacchetti di aggiornamento che arriveranno per la scuderia britannica.

“Penso che quest’anno, considerando che c’è stato un grande cambiamento di regole, ci siano più vincoli finanziari e anche di risorse, ed è per questo che penso che si debba essere un po’ più attenti”, ha spiegato Krack a Motorsport.com il venerdì del weekend di gara del GP del Bahrein. “Penso che l’anno scorso abbiamo aggiornato la monoposto molto prima avendo un potenziale maggiore per aggiornare. Credo che quest’anno, a causa delle risorse e dei soldi, si debba essere un po’ più attenti e questo è ciò che abbiamo deciso di fare” continua.

“Sì, è vero” afferma l’ex Team Principal di Aston Martin, interrogato circa il volere sicurezza sul funzionamento degli aggiornamenti prima che vengano portati in pista. “Ma è una cosa che… si cerca sempre di usare tutti gli strumenti a disposizione per renderli il più prevedibili possibile, quindi non è diverso da prima”.

Una griglia in costante evoluzione: qual è la vera posizione del team di Silverstone?

Attualmente, a seguito delle prime tre gare del 2025, Aston Martin si trova in settima posizione nel Campionato Costruttori grazie ai 10 punti conquistati da Lance Stroll. Ottime prestazioni in Australia e Cina per il pilota canadese, decisamente più fortunato del compagno di squadra. Per Fernando Alonso, infatti, non vi è stata fortuna alcuna visti i due ritiri nei primi due GP della stagione.

Un buon inizio, ma una competitività che ancora manca, secondo Mike Krack, sebbene la vettura sia molto migliorata rispetto al 2024. “Penso che ci si renda conto quando si vede che l’intero schieramento sta andando più veloce, sostanzialmente più veloce rispetto agli anni precedenti. Ora alcuni vanno più o meno veloci, ma tutti vanno più veloci, quindi la risposta è immediata. Credo che lo si possa vedere anche qui”.

Dal Bahrain, Aston Martin si aspetta di portare a casa idee più chiare su quale sia l’effettivo posizionamento in griglia delle sue due monoposto. “Credo che qui ci sia il minimo cambiamento in termini di clima e vento rispetto all’anno scorso. Quindi penso che qui avremo una buona idea di come sono le macchine rispetto all’anno scorso. Ma tutto sommato la nostra macchina è più facile da guidare. La nostra vettura è più veloce, ma ora dobbiamo renderla più veloce in termini di competitività” conclude il lussemburghese.