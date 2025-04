Autostrade gratis da mezzanotte alle 6:00: il Ministero dà l’ok | Sbarre al casello sempre aperte

Da mezzanotte alle 6 del mattino puoi viaggiare gratuitamente in autostrada, ecco il trucco che rende i viaggi più tranquilli.

Quando ci si sposta da una città all’altra della nostra Italia, spesso ci si trova a dover percorrere l’autostrada, una scelta che in effetti offre non pochi vantaggi, nonostante ci sia qualcosa che proprio gli automobilisti, non riescono a digerire, il pagamento del pedaggio. A tutti gli effetti l’autostrada è l’unica strada a pagamento sul territorio italiano.

Immense file, inevitabili attese, questo è quello che attende gli automobilisti, soprattutto nei giorni di maggiore traffico, ma a salvare da tutto questo ci pensano i servizi di telepedaggio, molto in voga tra coloro che viaggiano molto in autostrada.

Ma che si tratti di fermarsi allo sportello o di utilizzare il servizio di telepedaggio, il peso dell’importo da pagare si fa sentire.

Ora però, arriva il trucchetto, del tutto legale, per riuscire a non pagare il pedaggio e avere l’autostrada completamente gratuita, ecco in che modo puoi procedere con viaggi economicamente più leggeri.

Viaggiare in autostrada a costo zero, ma non irregolarmente

Nel corso dei mesi, con l’ampliarsi di quelli che sono i comportamenti irregolari degli automobilisti, la cronaca ci ha raccontato di moltissimi cittadini al volante che pur di non pagare hanno messo in atto dei trucchi del tutto irregolari, come, ad esempio, mettersi in coda a una precedente macchina che passa al casello nella zona in cui si transita senza fermarsi, o trucchi di questo genere, comunque irregolari. Questa volta però, il trucco è noto e applicabile.

Una misura prevista a favore di coloro che in autostrada ci viaggiano spesso, soprattutto nelle ore notturne, la possibilità di viaggiare in maniera completamente gratuita, senza dover tirare fuori nemmeno un euro. La notizia ha già fatto il giro della nazione intera.

Ecco in che modo è possibile non pagare

In realtà abbiamo una brutta notizia per gli automobilisti italiani. La possibilità di non pagare il pedaggio è reale, ma purtroppo non riguarda il nostro paese, ma la Spagna. I cugini spagnoli, in vista della completa cancellazione degli importi da pagare, hanno previsto che alcune tratte autostradali saranno completamente gratuite dalle 00:00 alle 06:00.

In particolare le tratte in cui non si pagherà nulla saranno quelle che collegano Cartegena e Vera, la tangenziale Alicante, alcune strade che da Madrid portano in altre parti dello stato. Un modo per avvantaggiare tutti gli automobilisti che nelle ore notturne viaggiano soprattutto per lavoro.