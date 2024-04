GP Cina, Verstappen: “Quello che abbiamo raggiunto è strepitoso”

Un lavoro “strepitoso”: così il campione olandese descrive il perfetto weekend della Red Bull su un circuito che poteva nascondere delle insidie

Ancora una volta nessuna possibilità per gli avversari: Max Verstappen vince il GP della Cina. Se agli albori del fine settimana non sembrava potesse essere la solita vittoria scontata, con le tante variabili offerte da questo circuito dove la Formula 1 è mancata per cinque anni, nella giornata di ieri la Red Bull è stata capace di raccogliere dati sufficienti per fornire l’ennesima ineccepibile prestazione.

Verstappen è stato il protagonista assoluto del weekend del GP della Cina, a partire dall’assoluto dominio del sabato. Quando, dopo aver vinto la prima Sprint Race della stagione, si è anche assicurato la pole position per la domenica solo qualche ora dopo.

GP CINA, VERSTAPPEN: “LA MONOPOSTO ERA PERFETTA”

“E’ stato fantastico. Per tutto il weekend siamo stati incredibilmente veloci.” sono le parole di Verstappen al termine della gara. “E’ stato davvero piacevole guidare oggi, su ogni mescola“. Una gara niente affatto banale, con ben due Safety Car a interromperne lo svolgimento. “Devo dire, anche dopo la ripartenza siamo andati molto bene. La monoposto andava come sui binari, faceva tutto quello che volevo. Raggiungere quello che siamo riusciti a fare questo weekend è davvero strepitoso“.

L’olandese ha avuto qualche cruccio sul finire del Gran Premio, quando alcuni pezzi dell’ala di Zhou Guanyu si sono staccati e sono rimasti sul tracciato. “C’erano dei detriti sulla pista e verso la fine, quando le gomme sono fredde e vecchie, è molto facile prenderli e bucare.” dice, giustificando il tono preoccupato del suo team radio.

La prossima tappa è il Gran Premio di Miami: “Normalmente Miami è una buona gara per noi, magari anche un po’ più lineare in termini di strategia.” commenta Verstappen. “Però è una pista piuttosto difficile. Sono molto entusiasta, è sempre un weekend piuttosto pazzo e sarà sicuramente molto impegnativo.” dichiara per concludere.