GP Cina, Norris: “Avevo scommesso 35 secondi dalle Ferrari”

Niente doppietta Red Bull: è Norris a conquistare la seconda posizione nel GP di Cina grazie a una prestazione da migliore di giornata

Parte quarto, termina sul podio. Lando Norris, complici anche un po’ di fortuna con la VSC e un passo fenomenale, porta a casa la seconda posizione nel GP di Cina. Una prestazione eccellente, tale da valergli il titolo di Driver of the Day, secondo i tifosi. Il britannico è riuscito a portare la propria monoposto oltre i limiti della vettura per tutto il weekend, ricordando la pole per la Sprint. Quanto non è riuscito a fare nel sabato, in cui ha perso numerose posizioni in pochissimi giri, lo ha portato al successo nella gara che più conta: quella della domenica.

Tante sorprese per Lando

“Sto molto bene” afferma il pilota numero 4 ai microfoni di Nico Rosberg. “Sono sorpreso. Sono molto contento per me e per tutto il team: meritano questo risultato, hanno fatto dei bei pit stop. Oggi ha funzionato tutto, non so perché. Non mi aspettavo di fare una gara di questo tipo oggi, però mi sono trovato a mio agio e sono riuscito a gestire le gomme”. A confronto con la Sprint, Norris analizza: “È stato molto più semplice oggi rispetto a ieri e sono riuscito a spingere al massimo. Mi sono sentito alla grande, a mio agio. Gran giornata, bei punti e un altro podio. Sono molto contento”.

Sono diversi gli aspetti inattesi della gara: “Sono rimasto sorpreso di tante cose, dalla mancanza di passo delle Ferrari quest’oggi al nostro buon passo. Anche rispetto alle Red Bull è stato sorprendente quanto fossimo veloci”. Anche il risultato è stato inaspettato per il britannico: “Non mi aspettavo assolutamente che oggi andasse così, mi aspettavo di venir superato molto prima e di non salire sul podio. Però è stata una sorpresa piacevole e dimostra che tutto il lavoro sta dando i suoi frutti“.

Eppure a Norris qualcosa è andato “male” in questa giornata. “Ci aspettavamo di finire molto dietro alle Ferrari, stimavamo un distacco tipo 35 secondi. Mi sono sbagliato clamorosamente, ma sono molto contento di sbagliare questo tipo di scommesse”. Un errore, quello del pilota McLaren, molto dolce: l’unico della sua gara, di cui sicuramente non si pente.