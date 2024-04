GP Cina, senza pioggia la pole position torna a Verstappen

Pole position numero cento per la scuderia dei tori rossi: la vittoria di questa mattina non ha certo appagato la fame del campione olandese

Quindici anni dopo la prima, sullo stesso circuito di Shanghai, la Red Bull conquista la sua centesima pole position. A partire dalla prima casella per il Gran Premio di domani sarà Max Verstappen, che in Cina conquista la quinta pole consecutiva per questa stagione. L’olandese, di ritorno dalla schiacciante vittoria della Sprint Race della mattina, non ha mai avuto una seria competizione che mettesse in dubbio la sua chance di conquistare la pole position.

Eppure, dopo cinque anni di assenza dalla Cina e la possibilità di un’unica sessione di prove libere per testare le monoposto di nuova generazione, la velocità e la precisione con cui la Red Bull ha raccolto i dati per garantire la pole position a Verstappen è da ammirare.

VERSTAPPEN CONQUISTA LA POLE IN CINA: “CONDIZIONI BUONE”

Ed è proprio lo stesso Verstappen ad ammetterlo, entusiasta al termine della sessione. “Credo che dopo la Sprint abbiamo preso dei dati in più per la monoposto e che sia andata ancora meglio in qualifica.” ha dichiarato. “Sono molto contento per come sono andate le qualifiche, la vettura era molto bella da guidare. Anche nel Q3, quell’ultimo giro è stato proprio bello. Sono molto contento di aver guidato qui, sull’asciutto. Le condizioni erano buone, quindi è stato molto divertente“.

“Anche il fatto che sei appena uscito da una gara, poi devi avere un po’ di tempo per ritrovare la tranquillità, per ritrovarti a tuo agio in situazioni di qualifica. In modo poi da poter spingere sempre di più, ritrovare i tuoi punti di riferimento per andare un po’ più veloce a ogni curva.” ha spiegato il campione.

“E poi essendoci stata un po’ di pioggia abbiamo avuto un set di gomme in più per poter girare un po’ di più, e quindi a ogni giro siamo riusciti ad andare un pochino più veloci. L’evoluzione della pista non penso sia stata eccessiva, ma va bene così.” ha concluso il poleman del Gran Premio della Cina.