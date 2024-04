GP Cina, l’ordine d’arrivo a Shanghai

L’olandese della Red Bull domina anche la tappa cinese, condividendo il podio con Lando Norris e con Sergio Perez; difficoltà per Ferrari e Mercedes

Max Verstappen conquista il gradino più alto del podio anche al termine della quinta tappa del mondiale; l’olandese della Red Bull è stato autore di partenza e ripartenze perfette, non commettendo alcun errore e mantenendo la testa della classifica. L’ordine d’arrivo del GP di Cina lo vede quindi trionfare davanti a Lando Norris: il pilota McLaren ha lavorato per mettere i bastoni tra le ruote all’1-2 Red Bull e, per riscattarsi dell’errore commesso ieri, ha chiuso la sua gara davanti a Sergio Perez.

Più in difficoltà Ferrari e Mercedes. I due uomini di Maranello non sono andati oltre la quarta e quinta posizione, interrompendo i podi consecutivi conquistati finora. Carlos Sainz ha chiuso alle spalle del compagno di squadra, accumulando un ritardo di circa 10 secondi da Leclerc. Alle sue spalle, George Russell, che durante il GP di Cina ha dimostrato di avere più passo rispetto al compagno di squadra, nono, nonostante anche le due Frecce d’Argento abbiano sofferto il circuito cinese, senza conquistare significativi risultati.

Alle spalle di Russell, in settima posizione, la Aston Martin di un sensazionale Fernando Alonso. Il pilota spagnolo è stato protagonista di un’ottima gara e di una buona strategia che, nonostante il piazzamento finale, ha sottolineato la voglia di continuare a combattere e l’entusiasmo che ancora oggi lo caratterizza dopo così tanti anni in Formula 1. A chiudere la top 10, rispettivamente in ottava e decima posizione, Oscar Piastri ed Nico Hulkenberg. L’altra Haas, quella di Kevin Magnussen, non è andata invece oltre la quindicesima posizione.

LA SECONDA METÀ DELL’ORDINE D’ARRIVO

Ad aprire la seconda metà della classifica, Esteban Ocon. Dodicesima piazza, invece, per Alex Albon, mentre Logan Sargeant ha terminato la propria gara in coda alla classifica, a causa di una penalità di 10 secondi ricevuta durante le battute centrali della gara. Tredicesima posizione per l’uomo di casa Zhou Guanyu. Il pilota cinese, al termine del GP di Cina, ha salutato i tifosi in un momento molto toccante e si è lasciato andare all’emozione che la prima gara di casa gli ha sicuramente fatto vivere.

Il GP di Cina ha visto però anche tre ritiri: uno di questi, quello di Valtteri Bottas, a causa di un problema al motore che ha causato l’inserimento in pista della Safety Car. Gli altri sono arrivati proprio come conseguenza a un incidente in ripartenza, che ha coinvolto in primis Yuki Tsunoda ma che nei giri successivi ha costretto al ritiro anche il suo compagno di scuderia, Daniel Ricciardo.