GP Cina, Russell: “Poteva andare molto peggio”

GP Cina, Russell completa la prima fila Mercedes, piazzandosi in seconda posizione alle spalle di Antonelli e davanti ad Hamilton

Il GP di Cina ha regalato qualifiche ricche di colpi di scena. Per la terza volta consecutiva la Mercedes conquista la prima fila . Russell è stato bravo a limitare i danni in Q3 dopo uno stop causato da un problema elettrico alla power unit. La parte finale delle qualifiche è stata particolarmente tesa per il pilota inglese. Per diversi minuti ha temuto di non riuscire nemmeno a completare il giro. Alla fine è uscito dai box negli ultimi secondi e ha firmato un tempo molto competitivo.

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Russell ammette i problemi

Durante l’intervista post-qualifica il pilota britannico ha raccontato le difficoltà incontrate: “È stata una qualifica di limitazione dei danni. In Q2 si era rotta l’ala anteriore e stavamo cercando di risolvere il problema. Poi in Q3 la macchina si è fermata. Sono riuscito a ripartire, ma non riuscivo a cambiare marcia. Ho iniziato l’ultimo giro senza batteria e senza riuscire a preparare bene le gomme”. Il leader del mondiale ha anche elogiato il compagno di squadra, autore della sua prima pole in carriera: “Kimi ha fatto davvero un ottimo lavoro. Io sono riuscito comunque a mettermi in una buona posizione, ma poteva andare molto peggio. Sono molto fiero di lui, è stato formidabile”.

Russell parla della gara di domani e lancia la sfida ai piloti Ferrari

Russell guarda al GP di Cina di domani come a una sfida tra Mercedes e Ferrari. Il pilota inglese conferma anche le sensazioni del paddock sulle partenze dei piloti della scuderia di Maranello: “Dobbiamo sempre tenere conto dei ragazzi in rosso. In partenza sono sempre velocissimi”. Durante la conferenza dei primi tre ha parlato anche di Hamilton: “Sono sicuro che Lewis sarà molto combattivo allo start della gara. Noi però dobbiamo concentrarci su una gara pulita e cercare di offrire un bello spettacolo ai fan. Poi vedremo cosa riusciremo a fare”.

Cipriano Cecoro