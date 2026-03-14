GP Cina, Antonelli: “Ho mantenuto la calma e fatto un bel giro”

Antonelli ha ottenuto la pole nel GP di Cina, davanti a Russell e Hamilton

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del GP di Cina, davanti al compagno di squadra George Russell e al ferrarista Lewis Hamilton. A soli 19 anni, Kimi è diventato il più giovane della storia a partire dalla prima posizione. Diciassette anni dopo l’ultima pole italiana firmata da Fisichella, un pilota tricolore torna così a scattare davanti a tutti in un Gran Premio.

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A poche ore di distanza, il giovane talento della Mercedes è riuscito a riscattarsi dopo una Sprint poco brillante: una partenza difficile lo aveva, infatti, costretto a una gara in rimonta. Complice una Safety Car nel finale, e nonostante una penalità di 10 secondi da scontare, era comunque riuscito a tagliare il traguardo in quarta posizione. Nelle prove ufficiali che valgono il GP della domenica, Antonelli è riuscito a mettere insieme un ottimo giro che gli permetterà di partire dalla prima fila, al fianco di George Russell, in difficoltà nel Q3.

L’italiano è pronto a giocarsi la prima vittoria della carriera

È un Kimi raggiante quello che si è presentato ai microfoni del parco chiuso, al termine delle qualifiche. “Sono davvero molto contento, la mia è stata una prova piuttosto pulita“, ha dichiarato il poleman di giornata. “So che George ha avuto un problema in Q3: sarebbe stato bello vedere anche lui con due set di gomme. Ma penso che sia stata comunque una sessione molto buona, pulita e senza errori. Non vedo l’ora di partire domani!”

Il diciannovenne, consapevole dei problemi di George, – che lo hanno tenuto ai box fino a tre minuti dal termine delle qualifiche – ha mantenuto la lucidità e si è concentrato unicamente sul suo giro. “Sapevo che George aveva avuto un problema“, ha raccontato. “L’ho visto, ma ho cercato di mantenere la calma per fare un bel giro e ci sono riuscito alla fine“. Dunque, non resta che aspettare le 8 di mattina dell’indomani per vedere l’italiano partire dalla prima fila e tentare di giocarsi la prima vittoria della carriera.