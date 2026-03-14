GP Cina, Qualifiche: Antonelli in Pole, prima in carriera

Antonelli in pole position nelle qualifiche del GP Cina: prima in carriera.

Le qualifiche del GP Cina 2026 si aprono con Mercedes e Russell indicati come favoriti. Le temperature più alte rispetto alla Sprint rimescolano però le carte. I primi giri sono lenti: molte squadre scelgono di uscire con più carburante per completare più passaggi consecutivi. Le due Mercedes si portano subito ai vertici, seguite da Hamilton con gomme soft e Leclerc, che firma un ottimo giro e si prende momentaneamente la prima posizione. Positiva la prova delle Haas, settima e nona. Momento complicato invece per la Red Bull, con entrambe le monoposto sul filo dell’eliminazione. Verstappen riesce a risalire fino alla quarta posizione, seguito dal compagno di squadra. Nel finale si inseriscono anche Bortoleto e Colapinto nei dieci.

Eliminati in Q1: Sainz, Albon, Alonso, Bottas, Stroll e Perez.

Q2: Antonelli guida, Hadjar fuori per due millesimi

La Q2 offre meno grip rispetto alla sessione precedente. Mercedes e Ferrari occupano le prime quattro posizioni dopo i primi giri lanciati, con Red Bull e McLaren subito dietro. A sorpresa si inserisce Bearman in sesta posizione. Nel finale tutti tornano in pista con gomme nuove. Leclerc sale al comando, Hamilton chiude a meno di un decimo da Russell. Il momento più crudele è quello di Hadjar, eliminato per soli due millesimi. Gasly firma invece un grandissimo giro che lo porta in quinta posizione. Bortoleto finisce in ghiaia all’ultima curva, causando bandiera gialla e rovinando il tentativo finale di Bearman.

Eliminati in Q2: Hülkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad e Bortoleto.

Q3: Russell in difficoltà, Antonelli non perdona

Le qualifiche del GP Cina 2026 regalano subito un colpo di scena in Q3: Russell si ferma in pista tra curva 2 e curva 3 con il cambio bloccato in prima marcia. Rientra ai box, dove i meccanici lavorano in fretta per risolvere il problema. Nel frattempo Antonelli si mette in testa, con le Ferrari di Leclerc e Hamilton alle spalle. Le McLaren di Piastri e Norris si inseriscono in terza e quarta posizione. Russell riesce a uscire a due minuti dalla fine e completa il giro, inserendosi in seconda posizione. Non basta però a fermare Antonelli.

Kimi fa la storia

Kimi Antonelli conquista la prima pole position della sua carriera in Formula 1. L’ultima pole di un pilota italiano risaliva al 2009 con Giancarlo Fisichella. Un risultato storico, che arriva in un weekend in cui le qualifiche del GP Cina 2026 hanno regalato emozioni fino all’ultimo giro lanciato.

Classifica Q3: Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Gasly, Verstappen, Hadjar, Bearman.