GP Cina, riapre lo Shanghai International Circuit

Buone notizie arrivano dalla Cina. Quasi due mesi dopo l‘annuncio ufficiale del rinvio del GP di Shanghai indiscrezioni rivelano la ripresa dei lavori allo Shanghai International Circuit. Quello programmato per il 19 aprile in Cina sarebbe dovuto essere inizialmente il quarto appuntamento della stagione 2020. L’epidemia di Coronavirus originatasi proprio nel paese asiatico ha spinto gli organizzatori dell’evento, la Juss Events, a rimandare l’evento nella seconda città cinese. Quello di Shanghai è stato il primo di una lunga serie di GP ad essere posticipato o annullato.

Nonostante le scuole, i luoghi di ritrovo e le principali attrazioni turistiche restino chiuse, il sito the-race.com ha riportato come ad inizio settimana sul circuito della provincia autonoma cinese è stato ospitato un evento aziendale Porsche a porte chiuse. Sempre secondo la testata online il circuito di Shanghai ospiterà una tappa del Campionato Cinese di GT come prima gara ufficiale il 26 giugno.

