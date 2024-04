GP Cina, Qualifiche: Max Verstappen porta Red Bull alla sua 100° pole

Le qualifiche del GP della Cina vedono Max Verstappen davanti a tutti, seguito da Perez e Alonso. Terza fila per le due Ferrari

Dopo la Gara Sprint avvenuta nel corso dell’alba italiana, che ha visto Max Verstappen tagliare il traguardo davanti a tutti, è tempo di qualifiche sul circuito di Sepang. Dopo la pole di ieri conquistata da Lando Norris, oggi è stato il turno di (metti nome). Ma vediamo insieme cosa è accaduto: ecco un riepilogo delle qualifiche del GP della Cina.

Qualifiche GP della Cina, Q1: Verstappen davanti, disastro Hamilton

Scatta il semaforo verde sul circuito di Sepang, dando il via alla prima sessione. Il primo dei big a lanciarsi è Carlos Sainz, che con gomma media usata la piazza in quarta posizione. Gomma soft per Russell, che si mette davanti a tutti in 1:36:436, a seguire Norris, con la stessa mescola. La pista, andandosi a gommare sempre di più, porta i piloti a migliorarsi giro dopo giro. A nove minuti al termine, Alonso è davanti a tutti, seguito da Verstappen e Bottas. Quinto Leclerc.

Sergio Perez è l’unico pilota a non aver effettuato alcun crono. Il pilota messicano scende in pista con gomma soft usata a soli cinque minuti dal termine della sessione. Il suo primo giro lo piazza in sesta posizione. L’evoluzione della pista negli ultimi minuti è notevole, tuttavia porta inaspettatamente Lewis Hamilton fuori dal Q1. Il sette volte campione del mondo non è riuscito a trovare il giro a differenza del suo compagno di squadra. Salvo per un nulla Perez, quindicesimo. Gli eliminati sono: Zhou, Magnussen, Hamilton, Tsunoda e Sargeant.

Q1 CLASSIFICATION The margins are so fine 🤏 0.8s separated P1 and Hamilton down in P18 🤯#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/sxovnQ66zS — Formula 1 (@F1) April 20, 2024

Q2: Panico Sainz, eccellenti Hulkenberg e Bottas

Inizia la seconda parte: dodici minuti a disposizione dove si decretano i dieci piloti che accederanno in Q3. Il primo ad effettuare il giro è Hülkenberg in 1:34:979, sopravanzato da Alonso per un decimo. Successivamente iniziano i big a fare i loro primi giri: Verstappen davanti a tutti per mezzo secondo, seguito da Norris e Piastri. Carlos Sainz stava per terminare il suo giro quando nell’ultima curva che precede il rettilineo, entra troppo forte prendendo con la gomma posteriore la ghiaia che lo porta a perdere il controllo della monoposto e picchiare con un cartello ai bordi del rettilineo. Il pilota è ok, è riesce a far ripartire la monoposto per ritornare al box. Visibilmente la vettura è senza l’ala davanti e senza danni al fondo. Lo spagnolo ha inoltre affermato di sentire il volante dritto.

🚩 RED FLAG 🚩 Sainz dips a toe into the gravel at the final corner and goes spinning off into the barriers on the other side 😮 Carlos is okay 👍#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/U7mP93iWlF — Formula 1 (@F1) April 20, 2024

La sessione si riapre dopo una decina di minuti. Scende subito Russell, che si trovava alle spalle del pilota #55 è quindi è rimasto privo di alcun tempo. L’inglese mette la sua W15 in una temporanea terza posizione. Nel frattempo esce dal box Carlos Sainz. Lo spagnolo si mette in seconda posizione, alle spalle di Verstappen, per poi essere sprovanzato da Perez. In quarta posizione Leclerc. Gli eliminati del Q2 sono: Stroll, Ricciardo, Ocon, Albon e Gasly. Grande perfomance di Hulkemberg e Bottas, rispettivamente in nona e decima posizione.

Q3:

Ultimi dodici minuti della sessione. I primi dei big ad effettuare il giro sono i due della Red Bull, Verstappen e Perez. Si classificano temporaneamente in prima e seconda posizione, ma ad interrompere l’1-2 Red Bull è Alonso, che si mette a sandwich. Sainz e Leclerc in sesta e settima posizione.

A tre minuti dal termine i piloti scendono nuovamente in pista per effettuare l’ultimo giro. La pole position è di Max Verstappen, seguito da Perez. Terzo un super Alonso che precede le due McLaren di Norris e Piastri. Sesto Leclerc e Settimo Sainz, Ottavo Russell, chiudono Hulkenberg e Bottas.