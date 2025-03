GP Cina, Piastri: “Meritavo la vittoria da settimana scorsa”

Vince un GP per la terza volta in carriera: è Oscar Piastri a tagliare il traguardo in prima posizione in Cina

Una gara gestita in totale tranquillità per Piastri e McLaren al GP di Cina. Non dà mai lo strappo, ma riesce a dominare silenziosamente il Gran Premio, mai impensierito nemmeno dal compagno di squadra. L’australiano porta a casa la terza vittoria in carriera dopo aver conquistato la prima pole nel sabato. Recupera quanto perso nella gara di casa della scorsa settimana, non commettendo alcun errore e assicurandosi la vittoria. Norris conclude secondo per la doppietta Papaya.

Tanta, tantissima felicità

Ai microfoni di Ho-Pin Tung, Piastri viene stuzzicato su una possibile lotta per il titolo: “Lo spero! È stato un weekend incredibile dall’inizio alla fine. La macchina è stata davvero eccezionale per tutto il tempo. Oggi è stata un po’ una sorpresa, eravamo un po’ preoccupati per il comportamento delle gomme però è stato super, come per tutto il weekend. È la vittoria che pensavo di meritare da settimana scorsa. Sono estremamente contento, abbiamo fatto un lavoro eccezionale con la doppietta, sono felicissimo. Lo ripeto, sono felicissimo”.

Il comportamento degli pneumatici è stato molto diverso da quanto atteso e l’australiano viene interrogato a riguardo: “Sì, con le medie era ancora un po’ complicato però molto meno di ieri. Con le dure… era una gomma molto migliore rispetto a quello che tutti si aspettassero, noi compresi. Per cui andare fino alla fine come siamo riusciti a fare è stata un po’ una sorpresa, però una sorpresa positiva“. La felicità è incontenibile: “Sono molto fiero della gara che sono riuscito a fare, non era semplice nelle aspettative e sono molto fiero di tutto il team e del weekend che siamo riusciti a eseguire”

“È vero, non è una bugia, ho delle origini cinesi“ afferma Piastri dopo aver scherzato sull’essere per un sedicesimo cinese. “Però grazie per il supporto. Ho visto che ci sono tantissimi fan di Lewis Hamilton, ma va bene così. Qualcuno li convertiremo per l’anno prossimo“ conclude il pilota numero 81, ridendo dopo una gara che lo ha entusiasmato.