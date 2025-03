GP Cina, Norris: “Ottimo risultato per il team, ma che spavento!”

Lando Norris ha chiuso il GP di Cina in seconda posizione, alle spalle di Piastri e davanti a Russell, mantenendo così la leadership del Mondiale

Lando Norris ha concluso in seconda posizione il GP di Cina, rafforzando la sua leadership nella classifica mondiale e portandosi a +8 su Max Verstappen. Rispetto a una Sprint non particolarmente brillante, terminata all’ottavo posto, il britannico si è riscattato in gara, adottando una strategia di gestione impeccabile. Partito dalla terza casella, il pilota della McLaren ha superato agevolmente George Russell al via, per poi mettersi all’inseguimento del compagno di squadra, in testa sin dall’inizio.

“Speravo in una partenza di questo tipo. In curva 1 tutto è andato secondo i piani“, ha riferito il pilota di Bristol, subito dopo il termine della corsa. Una partenza, dunque, studiata insieme al suo team, con l’obiettivo di liberarsi rapidamente del rivale Mercedes. Tuttavia, Russell ha tentato di riprendersi la posizione, anticipando la sosta rispetto al team di Woking, ma il pilota della McLaren è riuscito prontamente a riconquistarla dopo il cambio gomme. “Quando George mi ha superato al pit stop, mi ero un po’ innervosito. Ma il nostro passo era molto migliore nel secondo stint“.

Non è stato un Gran Premio ricco di colpi di scena, per cui il leader della classifica ha potuto gestire il suo ritmo e controllare la posizione. “È stata una gara difficile, di gestione. Non penso che oggi molti si aspettassero solo una sosta, però è stato positivo.” Impossibile, oggi, impensierire un Piastri così in forma, che sicuramente gli darà del filo da torcere nei prossimi appuntamenti. “Oscar ha guidato bene, è stato veloce per tutta la gara. Ho provato ad avvicinarmi a lui, ma alla fine non ce l’ho fatta. Ha meritato la vittoria; ha guidato bene per tutto il weekend“.

Un ottimo risultato per il team inglese che allunga anche nella classifica costruttori. “Sono contento di questo secondo posto. Sono buoni punti, ottimi per noi, come team. Abbiamo fatto una doppietta, quindi grazie mille a tutti i ‘vestiti papaya’. Questa gara è andata come volevamo, quindi siamo molto contenti“, ha confermato il pilota secondo al traguardo nel GP di Cina.

Solo un brivido nel finale, per Lando, quando al 49° giro ha segnalato un problema al pedale del freno, costringendolo a rallentare. “È stato spaventoso! Un incubo! L’incubo peggiore di un pilota è avere un guasto ai freni. Perdevo due, tre secondi negli ultimi giri, per cui ero piuttosto preoccupato. Ma siamo sopravvissuti e siamo arrivati alla fine“. Un inconveniente che lo ha obbligato a rinunciare a un tentativo di avvicinamento al suo compagno di marca. “Mi sarebbe piaciuto mettere Oscar un po’ sotto pressione, però oggi era impossibile. Ci proveremo la prossima volta!“