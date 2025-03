GP Cina, Russell: “Terzo, è un grande risultato”

Nella domenica del GP Cina, che visto il dominio dalla McLaren, George Russell e la sua Mercedes è stato il primo degli “umani”, tagliando il traguardo in terza posizione

Al GP della Cina, George Russell è stato protagonista di una gara solida che lo ha portato a concludere sul podio e in terza posizione alle spalle di una superba doppietta McLaren.

Il pilota della Mercedes, nella prima metà di gara è stato protagonista di una sfida con Lando Norris, con quest’ultimo che riesce a riprendersi la posizione, che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio. Tuttavia, per Russell al suo secondo podio consecutivo dopo quello ottenuto all’Albert Park, può essere considerato un buonissimo risultato.

George: “Sapevamo che le McLaren erano più veloci”

“Finire al terzo posto è un grande risultato. Specialmente di fronte questi tifosi, che hanno garantito un supporto straordinario, per tutto quest’anno e durante il weekend. Perciò grazie mille.”

“Abbiamo disputato un’ottima gara. Siamo soddisfatti perché, sapevamo che le McLaren erano un pochino più veloci di noi. Sono dei punti cruciali per noi,” ha dichiarato George Russell al termine del GP Cina.

A Shanghai, la maggior parte dei team e piloti, hanno optato per una strategia a una sola sosta. Così è stato anche per la Mercedes, con George Russell che ha così commentato questa scelta: “Fin dall’inizio ho pensato che, una sosta, potesse essere più semplice di quanto tutti si aspettassero. In ogni caso, la vettura è andata alla grande per tutto il weekend, probabilmente nel complesso è stato uno dei migliori per quel che riguarda la mia prestazione. Sono molto soddisfatto per questo”.

“Sono riuscito a dare il massimo, e sono molto soddisfatto del podio,” ha continuato il pilota inglese.

Mentre i due della McLaren, rimasti in testa fin dalla partenza, e stavano dominando la gara, per George Russell si è tratta di una gara in solitaria. Poi, c’è stato un momento in cui, le Ferrari e in particolare Charles Leclerc, si era avvicinato alla Mercedes, con l’intenzione di prendergli la posizione.

“Charles mi ha messo parecchia pressione dopo il pit stop, poi c’è stata quella battaglia con Lando per qualche giro. Al di là di questo, è stata una gara piuttosto lineare,” ha concluso George Russell.