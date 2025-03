GP Cina, la sintesi di gara

É uno-due Papaya a Shanghai. La McLaren dimostra ancora una volta di essere ad un altro livello. Ecco cosa é successo al GP di Cina

Anche al GP di Cina la McLaren mostra tutto il suo potenziale. Le due vetture del team Papaya hanno condotto una gara alquanto isolata rispetto al resto del gruppo, mantenendo le posizioni fino alla fine. L’inizio gara ha visto un ottimo spunto da parte di Piastri, mentre Norris é stato superato da Russell.

Nel frattempo dietro Verstappen cerca di guadagnare posizioni, ma questo scatena la bagarre tra Hamilton e Leclerc. Il sette volte campione del mondo sfiora la vettura del monegasco. La bandella dell’ala anteriore di Leclerc risulta quindi danneggiata e un pezzo di questa vola via in pista. Contrariamente a quanto si possa pensare, la vettura trae vantaggio a livello aerodinamico, infatti da quel momento e per tutto il corso della prima parte della gara Leclerc riduce i tempi da Hamilton. Il team chiede a Lewis di lasciarlo passare e cosí viene ceduta la posizione.

Per quanto riguarda la gestione gomme, la prima parte di gara ha visto quasi tutti i piloti girare con la mescola media. Successivamente, dopo il primo pit stop, é stata montata la mescola hard. Quest’ultima si é rivelata molto performante, tant’é che quasi tutti i piloti hanno portato a termine una sola sosta. Contrariamente a quanto ci si aspettava per via dell’elevato grip dell’asfalto e della temperatuta, il graining non si é rivelato un grosso problema per nessuno e la gestione gomme é stato ottimale per tutti.

Dopo una partenza non ottimale e una prima fase di gara alquanto anonima, Max Verstappen migliora le sue prestazioni proprio alla fine della gara. A seguito del pit stop di Hamilton, passa in sesta posizione e poi riduece notevolmente il distacco da Leclerc. Al terzultimo giro riesce a superare il monegasco piazzandosi in quarta posizione, alle spalle di Russell.

Ottima gara anche per la Mercedes, con Russell che, dopo essere stato superato da Norris a inizio gara, mantiene una solida terza posizione. Questo é per lui giá il secondo podio di stagione. Anche Antonelli rientra nuovamente in zona punti piazzandosi ottavo. Tra i rookie, clamorosa la gara condotta da Bearman che chiude in decima posizione con una serie di sorpassi condotti su Gasly, Stroll e Sainz.