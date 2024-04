GP Cina, la conferenza stampa dei top team

L’ultima volta a Shanghai fu nel 2019: oggi il GP di Cina ritorna in calendario. La tradizionale conferenza stampa da il via al weekend di gara

Dopo lo stop del COVID-19, si ritorna finalmente sul territorio cinese, qui a Shanghai. Dal 2019 a oggi sono cambiate molte cose sia tra i piloti che nel regolamento. Il tracciato veloce di Suzuka lascia posto alle curve prolungate e a media-bassa velocitá con un lungo rettilineo nel terzo settore. Anche qui la Ferrari si presenta senza aggiornamenti, che avverranno principalmente a Imola. Inoltre, nel corso del weekend avrá luogo la Sprint Race.

Ferrari: Charles Leclerc

Relativamente alla pista di Shanghai, il monegasco ha affermato: “Il livello di fiducia è stabile da iniziò stagione. É una pista dove possiamo essere più forti rispetto a Suzuka, però approcceremo al weekend allo stesso modo. Credo che la Red Bull sarà comunque in vantaggio, ma noi dovremo concentrarci su noi stessi. Non sarà semplice, come abbiamo visto anche nelle qualifiche di Suzuka con un piccolo errore e rischi di partire lontano dalle prime posizioni. E sarà importante in questo weekend dato che saranno due le sessioni di qualifica ed estrarre il massimo dalla vettura. Poi, quanto alla gara, penso che siamo abbastanza forti quest’anno”.

Le ottime prestazioni della rossa negli scorsi gran premi lasciano sperare il monegasco. “Credo che in gara saremo più vicini alla Red Bull, però vediamo. E’ passato tanto tempo dall’ultima volta che abbiamo corso qui. Ho visto che la pista è stata ridipinta… Ma dovremo soprattutto vedere come si comporterà la nostra vettura qui e quali saranno le limitazioni principali in gara. Però sulla carta dovremmo essere più vicini a loro”. Tuttavia, c’é anche da dire che ci sará una sessione di prove in meno, data la Sprint, il che non aiuterá certo le squadre a conoscere meglio il circuito.

“Nelle ultime due gare ho faticato a mettere assieme tutto, ma tra fare bene e non farlo il confine è sottile. Carlos sta facendo bene e questo è positivo per il team e anche per me. Non sono preoccupato e non vedo l’ora di andare in pista”, ha concluso il monegasco.