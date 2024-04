Alonso: “Quello con Aston Martin sarà probabilmente il mio ultimo contratto”

Il 2026 sarà probabilmente l’ultimo anno di Fernando Alonso in Aston Martin, ma non solo. L’asturiano potrebbe anche mettere la parola fine alla sua carriera in Formula 1

Alla vigilia del Gran Premio della Cina, Fernando Alonso ha dichiarato che il rinnovo di contratto appena firmato con Aston Martin potrebbe essere l’ultimo della sua carriera in Formula 1. Il pilota spagnolo proseguirà il suo cammino con la scuderia di Lawrence Stroll, almeno fino al 2026. Anno molto importante, non solo per l’introduzione del nuovo regolamento, ma anche per l’accordo che Honda ha firmato con Aston Martin.

In merito alla situazione, Alonso ha commentato: “Non è mai facile prendere decisioni, soprattutto ora che probabilmente si tratta del mio ultimo contratto. Volevo essere sicuro che fosse la decisione giusta, prima di tutto per continuare a correre in Formula 1, e per avere la forza e la motivazione per continuare a farlo per qualche altro anno. Importante per me è che la squadra avesse le motivazioni e le ambizioni per puntare in alto, ma questo non è mai stato in dubbio. È stata una decisione molto facile per me, ovviamente sono molto orgoglioso di rappresentare l’Aston Martin per i prossimi anni“.

E sull’accordo con Honda…

Secondo Alonso, sarà un vantaggio per Aston Martin non essere più cliente, ma un “factory team” dal 2026. Il pilota spagnolo non vede l’ora di riunire le forze con la casa motoristica giapponese, mettendosi alle spalle il passato burrascoso degli anni in McLaren. Tre anni da dimenticare, con una power unit deludente sia in termini di prestazioni che di affidabilità. Negli ultimi anni, tuttavia, il costruttore giapponese è migliorato notevolmente, al punto da dominare la Formula 1 insieme alla Red Bull. Per questo motivo, la collaborazione con Aston Martin non può che essere considerata una buona notizia.

“La Honda, ora, sta vincendo il campionato, quindi sta dimostrando di avere la disciplina e il lavoro necessari per avere successo in Formula 1. Ci sarà una nuova serie di regolamenti e nessuno sa cosa succederà nel 2026, ma siamo estremamente felici di poter lavorare con loro come factory team, che è ben diverso dall’essere un cliente. È un vantaggio e uno dei motivi per cui rimango“, ha detto Alonso alla conferenza stampa della FIA prima del GP di Cina.

“Il nuovo regolamento del 2026 scompiglierà di nuovo le carte in tavola per tutti. Noi saremo con la Honda, l’unica squadra con quella power unit. Credo che questo sarà un miglioramento e insieme ad Aramco, con i nuovi carburanti sostenibili, spero ci diano delle serie possibilità per combattere per il titolo. I presupposti per costruire una squadra forte ci sono tutti e io voglio farne parte“, ha insistito.