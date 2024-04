Sainz-Mercedes: l’accordo è vicino

Da tempo si parla di un possibile accordo tra Sainz e Mercedes senza però aver mai ricevuto conferme. Queste potrebbero però arrivare prima del previsto

Dove correrà lo spagnolo nel 2025? Questa domanda potrebbe, a breve, ricevere finalmente risposta in quanto Sainz e Mercedes sembrerebbero aver già siglato un accordo. Già la scorsa settimana circolavano voci su un possibile “contratto 1+1”, che vedrebbe il pilota iberico affiancare Russell per la stagione 2025, con la possibilità di prolungare per il 2026 e oltre. Tuttavia la testata giornalistica RacingNews365 smentisce la firma di qualsiasi tipo di accordo, ma conferma che le trattative per l’opzione 1+1 sono in corso.

Un’unione non del tutto utopica

L’ipotetica firma del futuro ex Ferrari garantirebbe al team tedesco di poter comunque mantenere aperte tutte le opzioni per il futuro. Se un simile accordo venisse raggiunto a Brackley avrebbero la possibilità e il tempo di poter “testare” a 360 gradi il giovane Andrea Kimi Antonelli. Classe 2006, è impegnato nel mondiale di Formula 2 con la Prema, a fianco del giovane FDA Bearman, che ha già debuttato in Formula 1. Se l’italiano dimostrasse ottime capacità nel corso del 2025, non sarebbe da escludere un possibile approdo nella classe regina già nel 2026.

Ciò gioverebbe anche a Carlos Sainz, sul quale molte squadre hanno già messo gli occhi addosso. Qualora Mercedes decidesse di far debuttare Antonelli al suo posto nel 2026, potrebbe rivolgersi quindi ai pretendenti di vecchia data come Audi, che farà il suo ingresso in Formula 1. Altra “finestra aperta” potrebbe essere quella della Red Bull, se decidesse di lasciar andare Sergio Perez o Max Verstappen. L’opzione Audi resta tuttavia la più plausibile, siccome il padre dello stesso Sainz è pilota del team nella categoria del Rally. Certo è che allo spagnolo non mancano opportunità, ma sta a lui valutare la situazione e scegliere quale cogliere.

Di: Lavinia Masciocchi